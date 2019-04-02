Mотивационное письмо в немецкий вуз или фонд: правила оформления

Будь то заявка на стипендию или прохождение стажировки, мотивационное письмо (Motivationsschreiben) является одним из первых документов, на которые обратит внимание комиссия, рассматривающая вашу заявку. В отдельных случаях мотивационное письмо понадобится и при поступлении в немецкий вуз. Чаще всего это творческие специальности или новые направления.

Мотивационное письмо: сначала - о себе

Обычно организации, предлагающие стипедии или места для стажировки, размещают на своих сайтах специальный формуляр или указания по подготовке документов. Если никаких особенных требований относительно составления мотивационного письма нет, следует придерживаться стандартной схемы. О ней - подробнее.

По объему мотивационное письмо должно быть примерно на один лист формата А4. Помните, что в Германии любят четкое изложение мыслей и конкретику, поэтому стоит избегать общих фраз по принципу "Я люблю культуру Германии и хочу познакомиться с ней поближе". Не рекомендуется повторять и ту информацию, которая уже есть в вашем резюме. Лучше рассказать о своем образовании и профессиональном опыте, применимом к деятельности организации, в которую вы обращаетесь.

Так, подавая заявку в немецкий вуз, лучше рассказать о своей академической биографии: где учились, где и как долго проходили практику, по какой тематике специализировались и чем конкретно планируете заниматься во время предстоящего обучения. При подаче заявления, например, на творческую специальность рекомендуется заострить внимание на своих интересах, рассказать о том, какие сферы жизни волнуют вас в наибольшей мере.

Мотивационное письмо влияет на решение комиссии

Когда речь идет о получении стипендии, важно отметить, каким образом ваша прежняя научная, профессиональная или общественная деятельность была сопряжена с работой фонда, а также указать, чем вы будете полезны этой организации впоследствии.

Самое главное - мотивация

После краткого рассказа о себе следует мотивационный блок, в котором вы рассказываете, почему обратились в конкретную компанию, фонд или вуз, чем это обосновано. Необходимо показать, что вы знакомы с деятельностью организации и она вам интересна.

Например, если заявку на стипендию вы направляете в какой-либо общественно-политический фонд, организаторы вправе ожидать от вас активной жизненной позиции, интереса к политике и участия в общественной жизни. В свою очередь работодатели, предоставляющие места для практикантов, ожидают от них соответствующих знаний и навыков, которые могут быть использованы и развиты во время прохождения стажировки в компании.

Немаловажным также является вопрос о том, где вы планируете продолжить свою деятельность: в Германии или в своей стране. Большинство фондов отдают предпочтение тем кандидатам, которые после обучения намерены вернуться на родину и использовать полученные знания и навыки на благо своего общества. В некоторых формализованных анкетах при подаче заявления на стипендию даже есть специальный пункт, касающийся возвращения на родину.

Подача заявки: частые ошибки

Мотивационное письмо - возможность обратить на себя внимание комиссии, рассматривающей документы. При большом количестве заявок не исключено, что, заметив грубые ошибки в мотивационном письме кандидата, члены комиссии даже не станут читать его резюме, не говоря уже о приглашении на собеседование. Следует обратить внимание на следующие аспекты:

- Важен внешний вид документа. У него своя четкая структура, напоминающая формат письма. Хорошее качество печати, наличие подписи и отсутствие помарок - обязательные условия. Адрес отправителя и получателя письма следует указывать в полной форме, без ошибок. Если в качестве контактного лица назван конкретный человек, то письмо должно быть оформлено на его имя, включая все ученые степени и титулы;

- Мотивационное письмо должно иметь четкую структуру. Следует выделять абзацы, не рекомендуется использовать в тексте различные шрифты и цвета. Грамматические ошибки и опечатки вряд ли произведут положительное впечатление на комиссию, они лишь скажут о вашей неграмотности или невнимательности;

- Обратите внимание на стиль. При написании мотивационного письма в немецкую организацию следует использовать не разговорный язык, а его литературный вариант (Hochdeutsch);

- Мотивационное письмо следует составлять отдельно для каждой организации. Оно не должно содержать информацию, которая не важна для данного конкретного случая, а осталась в письме "с прошлого раза". Таким образом вы сможете продемонстрировать, что готовились к подаче документов именно в данный фонд, вуз или компанию и знакомы с их деятельностью;

- Не приветствуется размытая аргументация, нечеткие формулировки, употребление "общих фраз". Информация о ваших преимуществах перед другими кандидатами должна быть представлена ясно и наглядно;

- Специалисты советуют также упомянуть о своих недостатках, ведь у каждого из нас они есть. Правда, только о тех, которые вряд ли повлияют на принятие решения в вашу пользу.



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