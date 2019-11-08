 Lufthansa пошла навстречу профсоюзу бортпроводников Ufo в тарифном споре | Новости из Германии о Германии | DW | 28.11.2019

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Германия

Lufthansa пошла навстречу профсоюзу бортпроводников Ufo в тарифном споре

Руководство концерна Lufthansa предложило профсоюзу бортпроводников Ufo сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт о повышении зарплаты в основной и четырех дочерних авиакомпаниях.

Предупредительная забастовка бортпроводников Ufo в аэропорту Мюнхена

Предупредительная забастовка бортпроводников Ufo в аэропорту Мюнхена

Руководство авиакомпании Lufthansa сделало шаг навстречу профсоюзу бортпроводников Ufo в конфликте о повышении зарплаты. В четверг, 28 ноября, во Франкфурте-на-Майне авиакомпания объявила, что предлагает профсоюзу "возможность начать комплексный процесс примирения в дочерних компаниях Eurowings, Germanwings и CityLine - даже без каких-либо обязательств по мирному урегулированию". Руководство Lufthansa надеется, что это станет первым шагом на пути к примирению с Ufo.

"Lufthansa продолжит делать все возможное, чтобы договориться с Ufo о всеобъемлющем урегулировании конфликта в основной компании, способном решить насущные проблемы бортпроводников", - говорится в официальном заявлении Lufthansa. Помимо этого, руководство также предлагает начать переговоры с дочерней компанией Germanwings, в ходе которых "можно будет обсудить все открытые тарифные вопросы".

Контекст

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Между тем профсоюз Ufo 28 ноября обвинил компанию Lufthansa в том, что переговоры по урегулированию конфликта в течение предыдущих двух дней велись "недостаточно серьезным образом". Условия, на которых компания хочет достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта в основной компании Lufthansa, не обеспечивают профсоюзу достаточную юридическую безопасность и содержат много подводных камней, заявил пресс-секретарь Ufo Николей Баублис ­(Nicoley Baublies).

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников Ufo провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 рейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

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