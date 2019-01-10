Немецкая авиакомпания Lufthansa побила европейский рекорд по пассажирообороту. В 2018 году концерн Lufthansa Group, в который входят, в частности, Eurowings, Swiss и Austrian Airlines, перевез 142,3 миллиона пассажиров, сообщается на его сайте в четверг, 10 января. Это на 10 процентов больше, чем в 2017 году. При этом процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,5 процентных пункта и также достиг рекордного показателя - 81,4 процента.

Lufthansa указывает, что и ранее лидировала среди европейских компаний по числу перевезенных пассажиров. Между тем ее главный конкурент в Европе - ирландский лоукостер Ryanair - не сильно отстал по числу пассажиров в 2018 году, достигнув показателя 139,2 млн. Таким образом, несмотря на забастовки сотрудников, Ryanair удалось увеличить пассажирооборот на 8 процентов.

Согласно рейтингу, составленном немецким телеканалом ARD на основании данных самих европейских авиакомпаний, на третьем месте - международный авиационный холдинг IAG, которому, в частности, принадлежат авиакомпании British Airways и Iberia. Их общий пассажирооборот составил в 2018 году 113 млн.

"Аэрофлот" - на седьмом месте по пассажирообороту

"Аэрофлот" пока не опубликовал данные по числу перевезенных в 2018 году пассажиров. В предыдущем году пассажирооборот российской авиакомпании составил 50,1 млн пассажиров, превысив на 15,4% показатель 2016 года. С учетом этих данных, "Аэрофлот" находится на седьмом месте рейтинга, составленном ARD.

Смотрите также:

Как выбирают названия для немецких аэропортов Выбор имени Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Гамбург Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

Как выбирают названия для немецких аэропортов В честь художника Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Франкфурт без имени Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

Как выбирают названия для немецких аэропортов С именем, но без аэропорта Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Двойные названия Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Код вместо названия В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали. Автор: Ксения Сафронова

