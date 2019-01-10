 Lufthansa побила европейский рекорд по пассажирообороту | Новости из Германии о Германии | DW | 10.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Lufthansa побила европейский рекорд по пассажирообороту

В 2018 году авиатранспортный концерн Lufthansa Group перевез 142,3 миллиона пассажиров, а его главный конкурент, ирландский лоукостер Ryanair - 139,2 млн.

Самолет компании Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa побила европейский рекорд по пассажирообороту. В 2018 году концерн Lufthansa Group, в который входят, в частности, Eurowings, Swiss и Austrian Airlines, перевез 142,3 миллиона пассажиров, сообщается на его сайте в четверг, 10 января. Это на 10 процентов больше, чем в 2017 году. При этом процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,5 процентных пункта и также достиг рекордного показателя - 81,4 процента.

Контекст

Российский МИД предупредил о возможном прекращении прямого авиасообщения между РФ и США. Причина - якобы проблемы экипажей "Аэрофлота" с визами. Взгляд Сергея Елкина на предостережения МИДа. (20.04.2018)

Около четверти всех вылетов из немецких аэропортов делают низкобюджетные перевозчики. Цены на билеты продолжают падать, лоукостеры запускают рейсы в Азию и США. (18.05.2017)

Lufthansa указывает, что и ранее лидировала среди европейских компаний по числу перевезенных пассажиров. Между тем ее главный конкурент в Европе - ирландский лоукостер Ryanair - не сильно отстал по числу пассажиров в 2018 году, достигнув показателя 139,2 млн. Таким образом, несмотря на забастовки сотрудников, Ryanair удалось увеличить пассажирооборот на 8 процентов.

Согласно рейтингу, составленном немецким телеканалом ARD на основании данных самих европейских авиакомпаний, на третьем месте - международный авиационный холдинг IAG, которому, в частности, принадлежат авиакомпании British Airways и Iberia. Их общий пассажирооборот составил в 2018 году 113 млн.

"Аэрофлот" - на седьмом месте по пассажирообороту

"Аэрофлот" пока не опубликовал данные по числу перевезенных в 2018 году пассажиров. В предыдущем году пассажирооборот российской авиакомпании составил 50,1 млн пассажиров, превысив на 15,4% показатель 2016 года. С учетом этих данных, "Аэрофлот" находится на седьмом месте рейтинга, составленном ARD.     

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:04
Now live
01:04 мин

Air Berlin совершила последний рейс

Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

Ссылки в интернете

Lufthansa сообщает о рекордном пассажирообороте в 2018 году

Сотрудники Ryanair бастуют в шести странах Европы  

Аудио- и видеофайлы по теме

Air Berlin совершила последний рейс  

Пилоты Lufthansa проводят двухдневную забастовку  

"Победа" в Германии - лоукостер выбрал Кельн и Баварию  

Также по теме

EU-Gericht klärt Regeln zu Gepäckverlust und Flugausfällen

Забастовка в аэропортах Берлина нарушит расписание рейсов 07.01.2019

В связи с забастовкой работников служб безопасности в аэропортах Тегель и Шенефельд пострадают пассажиры около 80 утренних рейсов. Среди отменивших вылеты и российский "Аэрофлот".

Symbolbild - Flugbegleiter Lufthansa

Кто выиграет, если "Аэрофлот" перестанет летать в Америку 20.04.2018

Прекращение прямого авиасообщения между Россией и США, о котором заговорил МИД РФ, было бы весьма выгодно европейским авиакомпаниям и аэропортам, особенно немецким.

Deutschland Air Berlin und Lufthansa Flugzeuge Berlin-Tegel

Что происходит c рынком пассажирских авиаперевозок в Европе 26.10.2017

За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации.

Реклама

Самые читаемые

В Германии вышла книга о роли женщин в украинском националистическом подполье  

Хакер из группировки "Шалтай-Болтай" заявил о ее связях с ФСБ  

Российский спутник обнаружения баллистических ракет сгорел в атмосфере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно