Lufthansa отменит 1300 рейсов из-за забастовкой бортперсонала

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 7 и 8 ноября в общем и целом 1300 рейсов в связи с предстоящей 48-часовой забастовкой бортперсонала. От данной меры пострадают примерно 180000 пассажиров. Об этом компания сообщила в среду, 6 ноября. Ранее в тот же день суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне признал законной забастовку бортпроводников, отклонив иск авиакомпании, требовавшей ввести судебный запрет на проведение стачки. В Lufthansa заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение и намерены его обжаловать.

Профсоюз бортпроводников UFO в понедельник, 4 ноября, призвал своих членов к 48-часовой забастовке, которая коснется всех рейсов компании Lufthansa, вылетающих из Германии. Забастовка пройдет в ближайшие четверг и пятницу. В пятницу, кроме того, ожидается протестная демонстрация и митинг у штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Причиной забастовки называется отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда бортпроводников. Заместитель руководителя UFO Даниэль Флор (Daniel Flohr) сообщил, что трудовые споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

На момент написания этой новости на сайте авиакомпании Lufthansa нет информации о возможной отмене рейсов из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Москву 7 и 8 ноября.

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