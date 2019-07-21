 Lufthansa возобновляет полеты в Каир | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2019

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Германия

Lufthansa возобновляет полеты в Каир

Самолеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отправятся в столицу Египта в положенное по расписанию время, заявили в Lufthansa. Авиакомпания отменяла все рейсы в Каир на одни сутки.

Самолет поднимается в небо на закате

Авиакомпания Lufthansa после однодневной приостановки возобновляет полеты в столицу Египта. Информацию о выполнении рейсов в Каир представитель флагманского авиаперевозчика Германии подтвердил в воскресенье, 21 июля. По его словам, два рейса из Франкфурта-на-Майне и один из Мюнхена вылетят в положенное по расписанию время.

Контекст

Что делать с храпящим соседом? Какие животные могут задержать самолет? DW рассказывает о нелепых случаях, произошедших во время перелетов. (10.06.2017)

Каждая авиакатастрофа деформирует восприятие безопасности полетов. Хотя статистически самолеты - самый безопасный вид транспорта на планете. Даже если им 24 года. (25.03.2015)

Lufthansa вечером 20 июля приостановила полеты в Каир на один день, объяснив это заботой о безопасности своих пассажиров, но не указав подробностей. В тот же день британская компания British Airways отменила все рейсы в Каир на ближайшие семь дней. Она тоже объяснила эту меру приоритетом безопасности пассажиров и членов экипажа.

Россия прерывала авиасообщение с Египтом после катастрофы над Синаем

Россия также прерывала авиационное сообщение с Египтом. Рейсы были приостановлены с ноября 2015 года после крушения над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа". Лайнер следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, все 224 человека на его борту погибли. Авиакатастрофа была признана терактом. Авиасообщение между странами было восстановлено в январе 2018 года, когда президент России Владимир Путин разрешил возобновить перелеты в Каир.

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    Автор: Ксения Сафронова


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