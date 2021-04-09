 Лондон примет законы против ″враждебной деятельности иностранных государств″ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.05.2021

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Европа

Лондон примет законы против "враждебной деятельности иностранных государств"

Как следует из обращения королевы Елизаветы II к обеим палатам парламента, британский кабмин в ближайшее время проведет комплексный пересмотр стратегий в области "безопасности и обороны".

Елизавета II

Елизавета II

В Великобритании в ближайшее время будет принято дополнительное законодательство "о противодействии враждебной деятельности иностранных государств". Об этом уведомила британская королева Елизавета II в обращении к обеим палатам парламента. Текст ее выступления распространила во вторник, 11 мая, канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

Как следует из документа, речь идет о законе о "противодействии государственным угрозам" (Counter-State Threats Bill), а также о законе о "телекоммуникационной безопасности" (Telecommunications (Security) Bill).

Комплексный пересмотр стратегий в области безопасности и обороны

Кроме того, британский кабмин в ближайшее время проведет комплексный пересмотр стратегий в области "безопасности, обороны, развития и внешней политики".

Королева Елизавета II напомнила, что власти запланировали "самое большое увеличение расходов" на содержание вооруженных сил Великобритании, что "предполагает продвижение программы модернизации и укрепление обязательств Соединенного Королевства перед НАТО".

Лондон нарастит порог ядерного потенциала

В середине марта премьер-министр Борис Джонсон объявил, что порог ядерного потенциала страны будет увеличен со 180 до 260 боеголовок, что, в частности. прописано в Обзоре оборонной и внешней политики страны после "Брекзита". Это необходимо из-за "изменения среды безопасности и наличия большого спектра технологических и доктринальных угроз", говорилось в документе. На эти цели будет потрачена часть средств из 24 млрд фунтов (27,9 млрд евро), которые правительство планирует направить на модернизацию вооруженных сил.

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    Автор: Андрей Гурков


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