 Лондон может послать сотни солдат в страны Балтии и Польшу | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Лондон может послать сотни солдат в страны Балтии и Польшу

По данным The Times, для сдерживания России Великобритания может направить дополнительный воинский контингент в Польшу и страны Балтии. Новые силы могут быть быстро развернуты в случае увеличения войск РФ у их границ.

Британские солдаты (фото из архива)

Британские солдаты (фото из архива)

В связи с присутствием российских войск вблизи границы с Украиной правительство Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительно сотен военнослужащих в страны Балтии и Польшу. Об этом в пятницу, 21 января, пишет газета The Times, опираясь на информацию осведомленного собеседника в британском министерстве обороны и поясняя, что этот шаг направлен на сдерживание России.

В настоящее время 830 британских военных размещены в Эстонии и еще 140 - в Польше в рамках миссии НАТО. Если же союзники НАТО в Восточной Европе столкнутся с увеличением присутствия российских войск на своей границе, то там оперативно могут быть размещены дополнительные подразделения, цитирует издание слова источника.

По данным The Times, в Украине сейчас с учебной миссией находятся порядка 100 британских солдат. Еще около 30 были недавно направлены, чтобы научить украинских солдат пользоваться противотанковыми ракетами, которые Лондон направил Киеву.

Глава МИД Великобритании: Россию ждет в Украине новая Чечня

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла президента России Владимира Путина от совершения "огромной стратегической ошибки". "Кремль не усвоил уроков истории. Вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - заявила она в ходе визита в австралийский Сидней.

21 января в Женеве проходят переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. Запад угрожает России беспрецедентными санкциями на случай нового вторжения российских войск в Украину.

За последнюю неделю состоялась уже целая серия международных встреч по Украине, однако они не позволили добиться существенной разрядки. Россия стянула к границе Украины до ста тысяч военнослужащих и требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия этой страны в свой состав. Североатлантический альянс называет эти требования неприемлемыми, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми для приема новых членов.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 02:46

Байден грозит Путину катастрофическими санкциями в случае вторжения России в Украину (20.01.2022)

Контекст

США исключили возможность сокращения войск в Польше и странах Балтии

Представитель СНБ Хорн опровергла утверждения NBC, что на переговорах США с РФ потенциально может быть затронут вопрос "численности американских войск в Восточной Европе".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ждать ли эскалации на границе с Украиной? Переговорная неделя между Россией и Западом провалилась  

Как западные кремлинологи оценили визит главы МИД ФРГ Бербок в Москву и ее переговоры с Лавровым (18.01.2022)  

Сигнал Путину из Берлина, или Зачем Бербок летала в Москву на самом деле. DW Новости (18.01.2022)  

Жизнь на линии фронта возле Донецка: боятся ли там наступления России?  

Реклама

Самые читаемые

COVID-19: Ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки?  

Археологическая сенсация: в Берлине откопали самую старую улицу (фото)  

Команда Навального опубликовала сотни фотографий из "дворца Путина"  