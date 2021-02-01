Любишь в стужу купаться, люби и проруби рубить (фото)

Берлин • Знакомьтесь - Марио! Просто Марио (Mario) из округа Марцан-Хеллерсдорф в Берлине. Марио просто очень любит купаться зимой, но подходящие водоемы в немецкой столице сейчас крепко замерзли. Чтобы окунуться в ледяную воду, берлинскому "моржу" пришлось рубить лед толщиной 10 сантиметров на озере Хаберманзе. Но чего не сделаешь ради такого удовольствия!

Купание в замершем озере. Фотографии

Разминка для моржа

10 сантиметров льда - не помеха

Одного погружения недостаточно. Как передает корреспондент информационного агентства dpa, с небольшими перерывами Марио окунулся в проруби три раза.

Тем временем многие другие жители Берлина предпочли лед все же не рубить, а кататься по нему на коньках.

Смотрите также: