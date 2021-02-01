 Любишь в стужу купаться, люби и проруби рубить (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.02.2021

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По Германии

Любишь в стужу купаться, люби и проруби рубить (фото)

Чтобы окунуться в ледяную воду, заядлому берлинском "моржу" Марио пришлось сначала немого попотеть.

Марио из округа Марцан-Хеллерсдорф в Берлине

Берлин • Знакомьтесь - Марио! Просто Марио (Mario) из округа Марцан-Хеллерсдорф в Берлине. Марио просто очень любит купаться зимой, но подходящие водоемы в немецкой столице сейчас крепко замерзли. Чтобы окунуться в ледяную воду, берлинскому "моржу" пришлось рубить лед толщиной 10 сантиметров на озере Хаберманзе. Но чего не сделаешь ради такого удовольствия!

Купание в замершем озере. Фотографии

Озере Хаберманзе, Берлин

Разминка для моржа

Озере Хаберманзе, Берлин

10 сантиметров льда - не помеха

Озере Хаберманзе, Берлин

Одного погружения недостаточно. Как передает корреспондент информационного агентства dpa, с небольшими перерывами Марио окунулся в проруби три раза.

Тем временем многие другие жители Берлина предпочли лед все же не рубить, а кататься по нему на коньках.

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