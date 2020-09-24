Лига чемпионов: ПСЖ прервал победную серию "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" проиграла французскому клубу "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч, прошедший в снежную погоду на стадионе в баварской столице в среду, 7 апреля, завершился со счетом 2:3. В составе ПСЖ два гола забил Килиан Мбаппе.

"Бавария" потерпела в Лиге чемпионов первое поражение за 20 матчей. 18 из последних 20 игр в ЛЧ мюнхенцы выиграли, а последнее поражение состоялось больше двух лет назад - 13 марта 2019 года. Ответная игра между "Баварией" и ПСЖ пройдет 13 апреля в Париже.

Этот раунд ЛЧ выдался неудачным для немецких клубов. Днем ранее дортмундский клуб "Боруссия" проиграл в первой игре четвертьфинала британскому "Манчестер Сити". Игра, прошедшая на пустом из-за коронавирусных ограничений стадионе "Этихад стэдиум" в Манчестере, закончилась со счетом 1:2.

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