Lidl Stiftung & Co. KG

Путин-2036: что говорят на Западе об обнулении и поправках в Конституцию. DW Новости (23.06.2020)

Несмотря на пандемию, Кремль решил провести в среду Побед парады, а на следующей неделе - голосование по поправкам в конституцию. По мнению многих, менять Основной закон РФ решили из-за так называемого "обнуления" Путина. На этом фоне сотни членов участковых избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в конституцию. По их мнению, речь идет о бессмысленном риске во время пандемии.