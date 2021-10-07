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Lidl Stiftung & Co. KG

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Lidl".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - 26.02.2015, Berlin: Das Logo eines Lidl-Supermarktes in Berlin-Reinickendorf leuchtet vor dem Abendhimmel. (zu dpa-Meldung: «Lidl-Mutterkonzern setzt Expansion auf dem Müllmarkt fort» vom 29.09.2018) Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Латвии открылись первые магазины Lidl 07.10.2021

Немецкая сеть дискаунтеров Lidl инвестировала более 200 миллионов евро для выхода на латвийский рынок, создав в стране свыше двух тысяч новых рабочих мест.
25.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Auf einer Litfaßsäule vor der Filiale wird auf die Neueröffnung von Lidl auf der Königsallee hingewiesen. Seit Donnerstag schmückt sich nicht nur Aldi, sondern auch der Rivale Lidl mit einer Filiale auf der Kö. Lidls neues Geschäft liegt direkt gegenüber der bereits 2014 eröffneten Aldi-Filiale. Der immer schärfer werdende Zweikampf der Discounter - hier wird er deutlich sichtbar. Foto: Martin Gerten/dpa | Verwendung weltweit

Самый богатый немец обладает состоянием в 41,8 миллиарда евро 20.09.2020

Основатель сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl Дитер Шварц признан самым богатым человеком в Германии. Рейтинг самых богатых немцев впервые публикует Welt am Sonntag.

Путин-2036: что говорят на Западе об обнулении и поправках в Конституцию. DW Новости (23.06.2020) 23.06.2020

Несмотря на пандемию, Кремль решил провести в среду Побед парады, а на следующей неделе - голосование по поправкам в конституцию. По мнению многих, менять Основной закон РФ решили из-за так называемого "обнуления" Путина. На этом фоне сотни членов участковых избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в конституцию. По их мнению, речь идет о бессмысленном риске во время пандемии.
FOTOMONTAGE: Kampf gegen Muell Aldi will Geld für duenne Plastiktueten verlangen. Aldi-Kunden sollen kuenftig fuer die duennen Plastiktueten für Obst und Gemuese einen symbolischen Preis von einem Cent bezahlen. ALDI Sued,Lebensmittel Discounter,Schild,Logo,Firmenemblem, | Verwendung weltweit

Канцлер ФРГ отклонила призыв регулировать рынок продовольствия 03.02.2020

Крупные торговые сети Германии обвинены в занижении цен на продукты, из-за которого страдают фермеры. Ангела Меркель выступила против идеи законодательно ввести минимально допустимые цены.
Goldbarren auf Goldmuenzen, Oesterreich | gold bullion on gold coins, Austria | Verwendung weltweit

10 самых богатых людей в Германии 10.08.2017

Немецкие миллиардеры - это предприниматели, накопившие капитал за долгие годы кропотливого труда. Или получившие его по наследству. Представляем первую десятку рейтинга экономического журнала Bilanz.
Bildergalerie Wie sparen die Deutschen? Frau mit rotem Einkaufskorb im Supermarkt. Peter Atkins - Fotolia

Уровень цен в Германии по-прежнему среднеевропейский 22.06.2015

Немцам жизнь обходится в два раза дороже, чем болгарам, но дешевле, чем жителям большинства стран Западной Европы. Статведомство подтверждает огромный разброс цен в ЕС.
Bild: PhotoSG - Fotolia

За вкусную, здоровую и быструю еду немцы готовы больше платить 28.01.2015

Ценовую войну на продовольственном рынке ФРГ выиграли в 2014 году не дискаунтеры, а супермаркеты с более высоким уровнем цен. Их успех связан с потребительскими трендами.
Formel 1,Grand Prix von Monaco am 01.06.2003 Jet Set,Luxus,Luxusleben,Statussymbole,Reichtum,Luxusyacht und Luxuslimousine im Hafen von Monaco,ein Rolls Royce steht auf der Hafenmauer,im Hintergrund zwei Luxusyachten ,

Самые состоятельные немцы становятся все богаче 07.10.2013

Еще никогда в Германии не было стольких супербогатых людей, как сейчас. По данным журнала Manager Magazin, 135 миллиардеров владеют 336,6 млрд евро. Лидируют владельцы сетей супермаркетов Aldi и Lidl.
Berlin/ ARCHIV: Eine Frau zaehlt in Berlin fuer eine Fotoillustration Euro-Banknoten in einer Geldboerse (Foto vom 17.06.08). Die Euro-Finanzminister haben sich in der Nacht zum Dienstag (21.02.12) im Grundsatz auf das zweite Rettungspaket fuer Griechenland geeinigt. Demnach soll der Beitrag der Europartner von 130 Milliarden Euro nicht erhoeht werden. Das urspruengliche Ziel, Athens Gesamtschuldenlast bis 2020 von mehr als 160 auf 120 Prozent der Wirtschaftskraft zu reduzieren, wurde der Quelle zufolge nur minimal auf 120,5 Prozent nach oben korrigiert. Der Euro legte nach den ersten Meldungen schlagartig um 0,7 Prozent auf 1,328 Dollar zu. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

В Германии опубликован рейтинг самых богатых немцев 09.10.2012

Состояния 100 самых богатых немцев за последний год в среднем выросли на 4%.
Theo Albrecht während seines Interviews in Essen etwa 24 Stunden nach seiner Entführung, aufgenommen am 18.12.1971. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben sagte der Essener Großkaufmann Theo Albrecht (49) am Samstagabend (18.12.1971) in dem ersten Presseinterview rund 24 Stunden nach seiner Rückkehr. Den rund 40 Journalisten, die sich im Vorgarten seines Hauses drängten, erklärte er in dem Vier-Minuten-Interview, der erste Tag bei seiner Familie sei sehr schwer gewesen. Theo Albrecht wurde Ende November 1971 entführt und um rund sieben Millionen DM erpresst. Foto: dpa

Бережливый миллиардер Тео Альбрехт жил и умер незаметно 29.07.2010

Скончался один из основателей продовольственного дискаунтера Aldi. Тео Альбрехт занимал третье место в списке самых богатых людей Германии. На первом - его брат и компаньон Карл.
Eine Frau trägt am 17.11.2003 in der Innenstadt von Köln jeweils eine Plastiktüte der Lebensmittel-Discounter Lidl und Aldi. Deutschlands zweitgrößter Discounter Lidl tritt mehr und mehr aus dem Schatten des Branchenprimus Aldi. In den ersten drei Quartalen 2003 legte Lidl beim Umsatz rasant um 12,6 Prozent zu, Aldi (Nord und Süd) kam nur auf ein Plus von 5,6 Prozent. Besonders auffällig: Lidl knöpfte Aldi direkt Marktanteile ab. Im ersten Halbjahr verlor Aldi 78 Millionen Euro Umsatz an den schwäbischen Rivalen. Auch die Discounter Plus, Penny und Netto gaben zusammen Erlöse von 55 Millionen Euro an Lidl ab. Das berichtete die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am 20. Oktober 2003 auf Anfrage.

В Германии сократилось число миллиардеров 07.10.2009

Журнал Manager Magazine опубликовал список 300 самых богатых немцев. Первые три места в нем занимают владельцы супермаркетов Aldi и Lidl. А самые крупные финансовые потери понесли хозяева компаний Porsche и Schaeffler.
Kundin vor Aldi Kühlregal

Цены на молоко в Германии продолжают падать 11.05.2009

Сеть дискаунтеров Aldi снизила цены на молоко на семь центов. Теперь литр молока жирностью 3,5 процента стоит 48 центов, а литр обезжиренного - всего 42 цента. И это только начало, уверены немецкие эксперты.
ARCHIV - Der Eingangsbereich eines Lidl-Lebensmitteldiscounters (Archivfoto vom 17.04.2007, aufgenommen in Stuttgart). Lidl soll Beschäftigte in zahlreichen Filialen systematisch überwacht haben. Nach Informationen des Magazins «stern» wurde über zahlreiche Überwachungskameras registriert, wann und wie häufig Mitarbeiter auf die Toilette gehen, wer mit wem möglicherweise ein Liebesverhältnis hat und wer nach Ansicht der Überwacher unfähig ist oder einfach nur «introvertiert und naiv wirkt». Das Magazin beruft sich auf interne Lidl-Protokolle. Das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm bestreitet die Existenz der Protokolle nicht. Sie dienten aber nicht der Mitarbeiterüberwachung, sondern der Feststellung eventuellen Fehlverhaltens, erklärte eine Lidl-Sprecherin. Foto: Norbert Försterling (zu dpa 0255 vom 26.03.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкая торговая сеть Lidl оказалась в центре нового скандала 06.04.2009

Достоянием гласности стали факты сбора и хранения данных о болезнях сотрудников немецких супермаркетов Lidl. 6 апреля в связи с новым скандалом уволен шеф немецкой сети Франк-Михаэль Мрос.
Eine rote Ampel und ein Logo der Deutschen Bahn AG fotografiert am Montag, 6. Aug. 2007, am Hauptbahnhof in Berlin. Mit einem bundesweiten Streik im Gueterverkehr wollen die Lokfuehrer ab Donnerstag ihren Forderungen nach mehr Gehalt und einem eigenen Tarifvertrag Nachdruck verleihen. (AP Photo/Michael Sohn) --- A traffic light and a logo of the Deutsche Bahn AG pictured in Berlin, Germany, Monday, Aug. 6, 2007. Travelers in Germany faced the prospect of long delays at train stations and airports after unions authorized more walkouts Monday at state railway Deutsche Bahn AG and budget airline LTU. (AP Photo/Michael Sohn)

Deutsche Bahn пополнит список компаний-шпионов 21.01.2009

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn оказался в числе компаний, занимавшихся незаконной слежкой за своими сотрудниками. В 2007 году проверкам подверглись более 1000 менеджеров компании.
Toaster.# Symbolfoto Toast, Toaster, Haushaltsgerät, Küchengerät, Elektrogerät, Brot, Vollkorntoast. Aufnahme Dezember 2006. ©Kitty Kleist-Heinrich

Продукты в Германии продолжают дешеветь 16.01.2009

Ведущие немецкие магазины-дискаунтеры практически одновременно понизили цены на некоторые продукты питания. Хлеб, колбаса и йогурты подешевели на 7-20 процентов.
Boom auf den Agrarmärkten - Lebensmittelpreise ziehen weiter an ARCHIV - Auf dem gestellten Symbolfoto zum Anstieg der Milchpreise sind Milchprodukte neben einer geöffneten Brieftasche zu sehen. (Illustration zum Thema Steigende Preise bei Milch und Käse vom 30.07.2007). Ärger bei den Verbrauchern, Freude bei den Bauern: +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии резко подешевели молочные продукты 04.11.2008

Ведущие немецкие сети супермаркетов в условиях надвигающегося спада объявили о 20-процентном снижении цен на молочные продукты и другие продовольственные товары. Это приведет к замедлению темпов инфляции в стране.
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