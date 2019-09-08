 Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили каналы для диалога | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили каналы для диалога

Эрдоган и Сальман Аль Сауд заявили о готовности работать над улучшением отношений Анкары и Эр-Рияда, серьезно подорванных убийством саудовского журналиста Хашогги.

Реджеп Тайип Эрдоган и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Реджеп Тайип Эрдоган и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (фото из архива)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили пути улучшения двусторонних отношений, серьезно подорванных убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Как сообщили в канцелярии турецкого президента в субботу, 21 ноября, у двух лидеров состоялся телефонный разговор.

"Президент Эрдоган и король Сальман договорились поддерживать открытыми каналы для диалога с целью укрепления двусторонних отношений и урегулирования проблем", - подчеркивается в заявлении. Беседа прошла на фоне саммита G20, который в этом году из-за пандемии проводится в видеоформате под председательством Саудовской Аравии.

Эрдоган выступил на саммите

Как передает агентство Anadolu, Эрдоган в преддверии саммита заявил, что "платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие… равноправный доступ к вакцине" от коронавируса. В обращении, которое было показано на форуме, он также коснулся проблемы эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, призвав ЕС не становиться там "инструментом отрытой вражды в отношении" Анкары.

Конфликт Афин и Анкары обострился в июле

Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили о своих претензиях на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 14:38

Как Путин проиграл в нефтяной войне с Саудовской Аравией. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии?  

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть  

Также по теме

Saudi-Arabien | Stopp aller Öltransporte durch die Meerenge von Bab el-Mandeb im Roten Meer

Король Саудовской Аравии назначил своего сына министром энергетики 08.09.2019

Предыдущий министр энергетики Халед аль-Фалех был также смещен с должности президента нефтяной компании Saudi Aramco. Впервые пост министра энергетики займет член королевской семьи.

Jamal Khashoggi

Турция призвала расследовать убийство Хашогги согласно международному праву 10.12.2018

В международном расследовании убийства саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги заинтересованы многие страны, заявил пресс-секретарь президента Турции.

Fall Khashoggi - Gedenkveranstaltung in Washington

Эр-Рияд отказал Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги 09.12.2018

Саудовская Аравия не выдает своих граждан, заявил министр иностранных дел аль-Джубейр, прокомментировав выдачу Турцией ордеров на арест двух человек из близкого окружения наследного принца.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Говорят, витамин D защищает от коронавируса. Это действительно так?  

Протесты в поддержку Фургала в Хабаровске не утихают более 130 дней  

Лукашенко мстит? За что в Беларуси увольняют историков  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно