Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили каналы для диалога

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили пути улучшения двусторонних отношений, серьезно подорванных убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Как сообщили в канцелярии турецкого президента в субботу, 21 ноября, у двух лидеров состоялся телефонный разговор.

"Президент Эрдоган и король Сальман договорились поддерживать открытыми каналы для диалога с целью укрепления двусторонних отношений и урегулирования проблем", - подчеркивается в заявлении. Беседа прошла на фоне саммита G20, который в этом году из-за пандемии проводится в видеоформате под председательством Саудовской Аравии.

Эрдоган выступил на саммите

Как передает агентство Anadolu, Эрдоган в преддверии саммита заявил, что "платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие… равноправный доступ к вакцине" от коронавируса. В обращении, которое было показано на форуме, он также коснулся проблемы эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, призвав ЕС не становиться там "инструментом отрытой вражды в отношении" Анкары.

Конфликт Афин и Анкары обострился в июле

Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили о своих претензиях на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

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