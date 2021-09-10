Лидеры США и Китая впервые за семь месяцев пообщались по телефону

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин впервые за семь месяцев провели в пятницу, 10 сентября, телефонные переговоры. В ходе "широкой стратегической дискуссии" стороны обсудили области, в которых интересы совпадают, и области, в которых интересы, ценности и перспективы расходятся, сообщила пресс-служба Белого дома. Лидеры двух стран договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов.

Как отметили в пресс-службе американской администрации, Байден и Си Цзиньпин также обсудили ответственность обеих сторон за то, чтобы конкуренция между США и Китаем не перерастала в конфликт. Американский лидер в ходе телефонного разговора указал на "неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

"Для поступательного развития китайско-американских отношений"

Председатель КНР отметил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД КНР.

Стороны согласились с необходимостью поддерживать регулярные контакты на высшем уровне. Они поручат активизировать работу и продолжить широкий диалог на рабочем уровне, "чтобы создать условия для поступательного развития китайско-американских отношений", - сообщил МИД Китая.

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