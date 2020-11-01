Лазурное озеро Форггензе - самое большое немецкое водохранилище (фото)

Риден-ам-Форггензе • Про это живописное озеро, точнее - водохранилище, прекрасный вид на которое открывается из знаменитого баварского замка Нойшванштайн, мы уже рассказывали подробно и даже посветили этой достопримечательности целую фотогалерею. Она - в конце страницы. Сейчас, в начале нынешнего ноября, свежими фотографиями, сделанными на озере Форггензе, нас порадовало информационное агентство dpa. Так сказать, пройти мимо мы не смогли - охотно этими снимками делимся.

Деревья на берегу озера Форггензе, Бавария

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