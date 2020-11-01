Лазурное озеро Форггензе - самое большое немецкое водохранилище (фото)

Риден-ам-Форггензе • Про это живописное озеро, точнее - водохранилище, прекрасный вид на которое открывается из знаменитого баварского замка Нойшванштайн, мы уже рассказывали подробно и даже посветили этой достопримечательности целую фотогалерею. Она - в конце страницы. Сейчас, в начале нынешнего ноября, свежими фотографиями, сделанными на озере Форггензе, нас порадовало информационное агентство dpa. Так сказать, пройти мимо мы не смогли - охотно этими снимками делимся.
Деревья на берегу озера Форггензе, Бавария
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Перед нами - один из самых известных альпийских регионов Германии. Справа на горном склоне в регионе Швангау - едва заметный на этом снимке сказочный замок баварского короля Людвига II Нойшванштайн…
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Однако нас сегодня - в порядке исключения - интересует не эта достопримечательность мирового масштаба, а одно из здешних озер - Форггензе (Forggensee).
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Форггензе является пятым по размерам озером в Баварии и самым большим по площади водохранилищем всей Германии, площадью до 16 квадратных километров - в зависимости от наполнения. Названо именем одного из затопленных поселений - хутора Форгген.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Первые планы строительства водохранилища в этих местах появились в конце XIX века, затем они вновь рассматривались между двумя мировыми войнами, но были осуществлены лишь в 1950-х годах.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Первоначально уровень воды хотели сделать на несколько метров выше, но тогда пришлось бы переселять очень много людей, не говоря уже о потере сельскохозяйственных угодий. В конечном итоге на новые места по соседству переехало около 250 человек и полтора десятка крестьянских подворий.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Фигуры святых из затоплявшейся часовни перевезли сюда, в барочный храм Святого Коломана, возведенный здесь в конце XVII века. За ним виден замок Нойшванштайн.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Водохранилище Форггензе выполняет сразу несколько функций. Во-первых, на плотине действует гидроэлектростанция.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Во-вторых, вода отсюда используется для других ГЭС, расположенных на реке Лех - собственно, это водохранилище питающей.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
В-третьих, во время таяния снегов в горах и сильных летних дождей оно служит для защиты от наводнений территорий, находящихся ниже по течению. Однако это фотография была сделана в спокойный осенний день…
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
В-четвертых, в летние месяцы такое большое искусственное озеро, расположенное в столь популярном туристическом регионе, конечно же, используется для отдыха и занятий разными видами водного спорта. Например, здесь открыто несколько яхт-школ.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
На берегах расположены кемпинги, а от причала в городе Фюссен по озеру можно отправиться на экскурсию на одном из двух здешних прогулочных катеров, правда…
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
… Правда, купаться, ловить рыбу, кататься на яхтах и лодках здесь можно далеко не круглый год, так как зимой воду почти полностью спускают: для того, чтобы подготовиться к началу следующего сезона таяния снегов.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
К началу июня воды набирается достаточно, чтобы начать прогулочные рейсы по озеру на двух туристических катерах - "Альгое" и "Фюссене" - до 15 октября. В свою очередь, на этой фотографии - одна из стоянок для яхт.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Исключение составил 2018 год, когда Форггензе не стали заполнять из-за планового ремонта плотины. Так что туристы могли гулять по дну озера не только зимой, но и все лето. Однако сейчас вода вернулась… так сказать, на круги своя.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
В зимние же месяцы, гуляя по дну озера, можно увидеть не только фундаменты затопленных домов, но и следы древнеримской дороги Via Claudia Augusta. Эта фотография была сделана в начале декабря 2017 года, когда воду еще спустили не полностью.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Ненадолго покинем водную стихию и посмотрим, как над этими местами летают парапланеристы. Кружат они здесь часто. Ниже в долине расположен город Фюссен, через который проходит дорога к замкам Нойшванштайн и Хоэншвангау.
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
Посмотрите, какой прекрасный вид на озеро открывается с моста Мариенбрюке! Впрочем, мы помним, что во времена строительства замка Нойшванштайн водохранилище Форггензе еще не существовало…
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Форггензе - самое большое водохранилище Германии
С водохранилищем или без него, но глядя на эти фотографии, понимаешь, почему король Людвиг II выбрал именно это романтическое место, чтобы построить свою сказочную резиденцию. Впрочем, в окрестностях замка также находится три красивых естественных озера - Альпзе, Шванзе и Банвальдзе.
Автор: Максим Нелюбин