Лавров о дипмиссии РФ, или Кому НАТО, а кому - не НАТО

Российская политика в карикатурах

Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня!

Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.