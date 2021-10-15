Лавров о дипмиссии РФ, или Кому НАТО, а кому - не НАТО

Глава российского МИД объявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО. Чем руководствовался Сергей Лавров при принятии решения, знает карикатурист Сергей Елкин.
Смотрите также:
Руководство альянса решило вдвое сократить российскую миссию при НАТО, лишив аккредитации восьми дипломатов и сократив еще две позиции. РФ идет на ответные шаги.
Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Ранее НАТО сократила миссию РФ при альянсе.
В миссии РФ при НАТО останутся 10 человек вместо 20. По данным телеканала Sky News, причиной сокращения послужила "злонамеренная деятельность России", в том числе убийства и шпионаж.