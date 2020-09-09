 Лауреаты премии мира потребовали прекратить репрессии в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.09.2020

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Беларусь

Лауреаты премии мира потребовали прекратить репрессии в Беларуси

Лауреаты Премии мира немецкой книготорговли выразили поддержку народу Беларуси и писательнице Светлане Алексиевич.

Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич

Лауреаты Премии мира немецкой книготорговли опубликовали в пятницу, 11 сентября,совместное заявление, в котором выразили солидарность с лауреатом Нобелевской премии по литературе и члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлане Алексиевич. Писатели призвали прекратить "запугивание и террор", направленные против Алексиевич и против "до сих пор протекавших мирно протестов белорусского народа".

По оценке авторов заявления, действия белорусских властей, направленные против Алексиевич и членов Координационного совета, - это попытка уничтожить мирные протесты с помощью"полицейского террора, пыток и похищений".

В 2013 году Светлана Алексиевич стала лауреатом Премии мира немецкой книготорговли. Как полагают авторы заявления, и сейчас Алексиевич делала именно то, за что ей ранее присудили эту награду: "говорила правду и была голосом тех, кто восстает против унижения, несправедливости и пренебрежения к правам человека".

К призыву немецких писателей присоединилось и Биржевое объединение немецкой книготорговли. "Ограничение свободы слова - один из самых коварных инструментов тоталитарных правителей, чтобы выстроить или укрепить автократическую систему", - сказал глава объединения Александр Скипис (Alexander Skipis).

Алексиевич - единственный член КС, остающийся на свободе и в Беларуси

Светлана Алексиевич - единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, хотя по состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. Дипломаты из представительства ЕС в Беларуси и миссий стран Евросоюза в этой стране 9 и 10 сентября дежурили у нее дома, после того, как в ее квартиру звонили неизвестные.

В Беларуси уже второй месяц не утихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики, по мнению наблюдателей, при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

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    Автор: Галина Петровская


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