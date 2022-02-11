 Латвия приняла закон о компенсациях жертвам Холокоста | Новости из Германии о Европе | DW | 11.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Латвия приняла закон о компенсациях жертвам Холокоста

Согласно новому закону, еврейской общине Латвии с 2023 года в течение десяти лет перечислят 40 млн евро, ежегодно по 4 млн евро.

Мемориал жертвам нацизма в Риге

Мемориал жертвам нацизма в Риге

Парламент Латвии - Сейм - принял закон о компенсациях жертвам Холокоста. Тем самым Рига намерена исправить "исторические несправедливые последствия", возникшие в результате "Холокоста и деятельности при советской власти", подчеркивается в заявлении Сейма,обнародованном в четверг, 10 февраля. В поддержку нового закона проголосовали 64 депутата, еще 21 был против. Всего в латвийском парламенте насчитывается 100 мест.

Согласно документу, с 2023 года еврейской общине Латвии перечислят в течение десяти лет 40 млн евро, то есть ежегодно по 4 млн евро. В свою очередь пережившим Холокост будет оказана социальная и материальная поддержка из средств фонда. Кроме того, на эти деньги планируется финансировать еврейские школы, здания и культурные проекты, чтобы укрепить еврейскую общину Латвии.

В примечаниях к закону подчеркивается, что латвийское государство не несет ответственности за отъем еврейской собственности и уничтожение евреев в стране нацистами во время Второй мировой войны. Однако "этично и справедливо", чтобы государство, получившее независимость в 1991 году, компенсировало еврейской общине понесенные ею имущественные потери.

В Латвии нацисты уничтожили более 70 тысяч евреев

До Второй мировой войны в Латвии проживало около 95 тысяч евреев. Во время немецкой оккупации в 1941-1944 годах более 70 тысяч из них были убиты. В настоящее время еврейская община Латвии насчитывает около 9500 человек.

Смотрите также:

  • Фотоинсталляция Каунас-1941

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Фотоинсталляция "Каунас-1941"

    Пять лет назад немецкий фотограф Райнер Фиртльбёк (Rainer Viertlböck) решил запечатлеть с помощью камеры все концлагеря и таким образом передать масштаб нацистской системы массового уничтожения людей. В Еврейском музее Мюнхена демонстрируется одна из частей этого проекта - фотоинсталляция "Каунас-1941", рассказывающая о лагере на территории IX форта в окрестностях литовского города.

  • Барак в Ковенской крепости

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Расстрел в Ковенской крепости

    С осени 1941 года нацисты начали систематически депортировать евреев в так называемые "восточные области Германской империи". Одними из первых, 20 ноября 1941 года, вывезли узников созданного в Мюнхене еврейского лагеря Мильбертсхофен. 998 человек доставили в IX форт - один из фортов Ковенской (каунасской) крепости. 25 ноября всех расстреляли.

  • Инсталляция Каунас - 1941 в Еврейском мюзее в Мюнхене

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Место массовых убийств

    Инсталляция в баварской столице экспонируется в рамках Дней памяти о начале депортации мюнхенских евреев. Однако в IX форт депортировали и представителей других национальностей со всей Германии, а также из Франции, Австрии, Польши, СССР. С 1941 по 1944 годы нацисты расстреляли и сожгли там, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек. Свыше 30 тысяч погибших были еврейского происхождения.

  • Фотография барака в IX форте под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Акция по уничтожению следов преступлений

    В августе 1943 года, в ходе секретной операции "Акция 1005" по уничтожению нацистами следов массовых убийств был отдан приказ вскрывать под Каунасом могилы массового захоронения и вывозить тела. К июлю 1944 года около 70 000 трупов были извлечены из-под земли и сожжены. Однако в декабре 1943 года группа заключенных совершила побег. 14 из них добрались до каунасского гетто и обо всем рассказали.

  • Деревянные нары в карцере

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Карцер для нарушителей лагерного режима

    Нарушителей лагерного режима отправляли на несколько суток, а то и на несколько недель отбывать наказание в карцере. Это была самая маленькая, холодная и сырая камера во всем девятом форте. Она никогда не проветривалась. Далеко не все заключенные выживали в ее условиях.

  • Территория девятого форта под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Дерзкий побег

    IX форт (оккупанты дали ему название "завод 1005-В") - самый крупный в Ковенской крепости. Перед Второй мировой войной он служил городской тюрьмой и был очень хорошо укреплен. Нацисты также тщательно его охраняли. Тем не менее, в ночь на 26 декабря 1943 года группе из 64 узников удалось совершить побег. Операция была так хорошо организована, что охрана хватилась беглецов лишь четыре часа спустя.

  • Каркасы металлических коек с веревочной основой для матрасов

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Акция по истреблению стариков и детей

    27 и 28 марта 1944 года нацисты провели "центральную акцию по ликвидации детей и стариков". Дети и старики, включая членов семей полицейских из каунасского гетто, - в общей сложности, более 1700 человек - были убиты частично в девятом форте, частично после депортации в Освенцим и Майданек. С тех пор девятый форт известен как "форт смерти".

  • Территория девятого форта под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Последние жертвы

    18 мая 1944 года, за два месяца до освобождения Каунаса войсками Красной Армии, в город прибыл еще один транспорт с 900 французскими евреями из Дранси под Парижем. Около половины из них были отправлены в концлагерь Правенишкес под Каунасом, другая половина была расстреляна на следующий день после прибытия в IX форт.

  • Мемориальный ансамбль жертвам нацизма

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Мемориальный ансамбль жертвам нацизма

    В 1958 году в IX форте основан музей. Рядом - памятник высотой более 30 метров, спроектированный в 1984 году литовским скульптором Альфонсасом Амбразюнасом. На месте казни установлена мемориальная доска. На ней надпись на литовском, русском, идише и английском языках: "Это место, где нацисты и их пособники убили более 30 000 евреев из Литвы и других европейских стран".

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 04:21

В германском бундестаге почтили память жертв Холокоста (27.01.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021)  

В Киеве появились первые "камни преткновения" в память о жертвах нацистов (01.10.2021)  

Эстер Бежарано: выжившая в Освенциме  

Реклама

Самые читаемые

Дворцы семьи Назарбаевых. О чем в Баден-Бадене не говорят вслух  

Китаю грозит финансовый кризис! Бизнесменов ФРГ призывают готовиться  

Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке  