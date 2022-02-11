Латвия приняла закон о компенсациях жертвам Холокоста

Парламент Латвии - Сейм - принял закон о компенсациях жертвам Холокоста. Тем самым Рига намерена исправить "исторические несправедливые последствия", возникшие в результате "Холокоста и деятельности при советской власти", подчеркивается в заявлении Сейма,обнародованном в четверг, 10 февраля. В поддержку нового закона проголосовали 64 депутата, еще 21 был против. Всего в латвийском парламенте насчитывается 100 мест.



Согласно документу, с 2023 года еврейской общине Латвии перечислят в течение десяти лет 40 млн евро, то есть ежегодно по 4 млн евро. В свою очередь пережившим Холокост будет оказана социальная и материальная поддержка из средств фонда. Кроме того, на эти деньги планируется финансировать еврейские школы, здания и культурные проекты, чтобы укрепить еврейскую общину Латвии.

В примечаниях к закону подчеркивается, что латвийское государство не несет ответственности за отъем еврейской собственности и уничтожение евреев в стране нацистами во время Второй мировой войны. Однако "этично и справедливо", чтобы государство, получившее независимость в 1991 году, компенсировало еврейской общине понесенные ею имущественные потери.

В Латвии нацисты уничтожили более 70 тысяч евреев

До Второй мировой войны в Латвии проживало около 95 тысяч евреев. Во время немецкой оккупации в 1941-1944 годах более 70 тысяч из них были убиты. В настоящее время еврейская община Латвии насчитывает около 9500 человек.

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