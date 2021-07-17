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В первом полугодии 2021 года продан в Евросоюзе 741 автомобиль Lada, что на 35,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2020-го. В целом по ЕС автопродажи выросли на 25,2%, в ФРГ - на 14,9%.
Спрос на автомобили Lada в ЕС вырос в первом полугодии 2018 года почти на 11 процентов. Марка отвоевала 0,035 процента всего европейского авторынка. За что европейцы полюбили Lada?
В июле с конвейера снимут также Kalina и Granta, но эти марки продолжат производить в обновленном виде, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо дилерам.
Россия впервые за последние 12 лет отправила на Кубу партию из 320 автомобилей Lada Vesta. Российские машины будут использовать в сфере туризма и в качестве такси.
Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.
Спад продаж новых машин в России, длящийся уже четыре года, в 2016-м составил 11%. Чего ждать в году начавшемся, обсуждали участники конференции комитета автопроизводителей АЕБ в Москве.
Разбившийся под Сочи самолет принадлежал к устаревшему поколению лайнеров. Но небезопасным его считать нельзя, уверены немецкие эксперты. При этом, они сомневаются в объективном расследовании.
Lada Kalina - одна из самых дешевых моделей на немецком рынке. Но почему же за ней выстраиваются в очередь покупатели? Немецкий эксперт протестировал "Ладу" с кузовом универсал и пришел к интересным выводам.
Обама критикует военную стратегию России в Сирии. Партия Юлии Тимошенко вышла из правящей коалиции в Верховной раде. Автомобиль Лада XRAY будет продаваться в Германии c 2017 года.
Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.
На следующий день после премьеры Lada XRay крупнейший российский автопроизводитель переводит всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и урезает им зарплаты.
На переговорах с поставщиками удалось достичь успеха, после чего была восстановлена работа всех сборочных линий за исключением производства Lada 4x4.
С 2014 года российское направление будет курировать европейская штаб-квартира GM с центром в германском Рюссельсхайме.
Попытка властей России соблюсти нормы ВТО и ввести утилизационный сбор для всех автопроизводителей может повысить цены на российские машины, предупреждают аналитики, опрошенные DW.
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