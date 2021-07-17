Автомобили Lada продаются в ЕС хуже всех

В первом полугодии 2021 года продан в Евросоюзе 741 автомобиль Lada, что на 35,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2020-го. В целом по ЕС автопродажи выросли на 25,2%, в ФРГ - на 14,9%.