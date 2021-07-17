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Lada

Titel: Lada 4x4 Beschreibung: Der Lada 4x4 (auch Lada Niva, Lada 2121 bzw. WAS-2121) ist ein vom russischen Autohersteller AwtoWAS produzierter Geländewagen. LADA Automobile GmbH importiert Lada 4x4 nach Deutschland.

Автомобили Lada продаются в ЕС хуже всех 17.07.2021

В первом полугодии 2021 года продан в Евросоюзе 741 автомобиль Lada, что на 35,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2020-го. В целом по ЕС автопродажи выросли на 25,2%, в ФРГ - на 14,9%.
Titel: Lada 4x4 Beschreibung: Der Lada 4x4 (auch Lada Niva, Lada 2121 bzw. WAS-2121) ist ein vom russischen Autohersteller AwtoWAS produzierter Geländewagen. LADA Automobile GmbH importiert Lada 4x4 nach Deutschland.

Продажи Lada в Европе растут. Что это - успех или игра со статистикой? 02.08.2018

Спрос на автомобили Lada в ЕС вырос в первом полугодии 2018 года почти на 11 процентов. Марка отвоевала 0,035 процента всего европейского авторынка. За что европейцы полюбили Lada?
Foto: Priora.jpg Titel: Lada 2172 Priora Beschreibung: Lada 2172 Priora in Deutschland. Inhaber - Herr Jürgen Dannwolf (Gründer der www.lada-welt.de) Ort/Jahr: NN/2010

АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora 22.05.2018

В июле с конвейера снимут также Kalina и Granta, но эти марки продолжат производить в обновленном виде, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо дилерам.
AvtoVAZ CEO French businessman Nicolas Maure poses in front of a Lada Vesta car at a motor show in Moscow on August 24, 2016, a day before its opening for public. Moscow International Auto Show MIAS-2016 will take place from August 25 till September 4, 2016. / AFP / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Россия поставила на Кубу автомобили Lada Vesta 16.12.2017

Россия впервые за последние 12 лет отправила на Кубу партию из 320 автомобилей Lada Vesta. Российские машины будут использовать в сфере туризма и в качестве такси.

Твердая тройка для Lada Vesta от немецких экспертов ADAC (26.08.2017) 26.08.2017

Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.
ITAR-TASS: VLADIVOSTOK, RUSSIA. FEBRUARY 25, 2013. Toyota Land Cruiser Prado assembly line at a Sollers car factory. (Photo ITAR-TASS / Yuri Smityuk)

Для российского авторынка забрезжил свет в конце туннеля 12.01.2017

Спад продаж новых машин в России, длящийся уже четыре года, в 2016-м составил 11%. Чего ждать в году начавшемся, обсуждали участники конференции комитета автопроизводителей АЕБ в Москве.
MOSCOW, RUSSIA: picture shows a Tupolev-154 (TU-154) aircraft. A Russian TU-154 Dalavia aircraft with 143 people on board has dropped out of contact and crashed in southern Siberia, 34 km to the east from Irkutsk at 17.10 (GMT), 03 July 2001. (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

"Lada в воздухе": немецкие эксперты о Ту-154 29.12.2016

Разбившийся под Сочи самолет принадлежал к устаревшему поколению лайнеров. Но небезопасным его считать нельзя, уверены немецкие эксперты. При этом, они сомневаются в объективном расследовании.

Lada Kalina - новый тест-драйв в Германии (09.03.2016) 09.03.2016

Lada Kalina - одна из самых дешевых моделей на немецком рынке. Но почему же за ней выстраиваются в очередь покупатели? Немецкий эксперт протестировал "Ладу" с кузовом универсал и пришел к интересным выводам.

DW Новости за 100 секунд (17.02.2016) 17.02.2016

Обама критикует военную стратегию России в Сирии. Партия Юлии Тимошенко вышла из правящей коалиции в Верховной раде. Автомобиль Лада XRAY будет продаваться в Германии c 2017 года.
Rechte: Eigendreh Sendung; DW News Russisch (DW Новости) Test drive Lada Granta

Видео: Lada Granta - тест-драйв на немецких дорогах 15.02.2016

Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.
Rechte: Eigendreh Sendung; DW News Russisch (DW Новости) Test drive Lada Granta

Видео: Lada Granta - тест-драйв на немецких дорогах 15.02.2016

Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.
Februar 2016 Lada-Geschäft in Moskau (Lada-Autos stammen von dem russischen Hersteller Awtovaz (АвтоВАЗ)); Copyright: DW/E. Samedowa

Мрачные прогнозы: "день икс" для "АвтоВАЗа" 15.02.2016

На следующий день после премьеры Lada XRay крупнейший российский автопроизводитель переводит всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и урезает им зарплаты.

Lada Granta - тест-драйв на немецких дорогах (14.02.2016) 14.02.2016

Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.
ITAR-TASS: TOLYATTI, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2013. The 'road version' of Lada Granta Sport car assembled at OAO (JSC) AvtoVAZ plant in Togliatti, Samara Oblast (Region). (Photo ITAR-TASS/ Andrey Kholmov)

"АвтоВАЗ" возобновил производство после краткосрочной остановки 23.06.2015

На переговорах с поставщиками удалось достичь успеха, после чего была восстановлена работа всех сборочных линий за исключением производства Lada 4x4.
Hessen/ ARCHIV: Opel-Mitarbeiter kommen in Ruesselsheim aus der Betriebsversammlung des Autobauers (Foto vom 14.05.12). Am Opel-Stammsitz in Ruesselsheim soll nach Informationen des Hessischen Rundfunks am 6. September 2012 die Kurzarbeit beginnen und die Produktion stillstehen. Wie der Sender am Mittwoch (22.08.12) berichtete, wird es an insgesamt 20 Tagen bis zum Ende des Jahres Kurzarbeit ohne Fertigung von Fahrzeugen geben. Ein Opel-Sprecher lehnte jeden Kommentar zu der Meldung ab. (zu dapd-Text) Foto: Thomas Lohnes/dapd

GM поможет Opel увеличить объем продаж в России 18.10.2013

С 2014 года российское направление будет курировать европейская штаб-квартира GM с центром в германском Рюссельсхайме.
Foto: Priora.jpg Titel: Lada 2172 Priora Beschreibung: Lada 2172 Priora in Deutschland. Inhaber - Herr Jürgen Dannwolf (Gründer der www.lada-welt.de) Ort/Jahr: NN/2010

Покушение на Lada Kalina, или Обратная сторона протекционизма 13.03.2013

Попытка властей России соблюсти нормы ВТО и ввести утилизационный сбор для всех автопроизводителей может повысить цены на российские машины, предупреждают аналитики, опрошенные DW.
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