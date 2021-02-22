 Курсы доллара и евро к рублю достигли максимума в феврале | Новости из Германии о России | DW | 22.02.2021

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Россия

Курсы доллара и евро к рублю достигли максимума в феврале

В отдельные моменты торгов на Московской бирже американская валюта поднималась выше 75 рублей, а евро приближался к 91 рублю.

Российские рубли

Российские рубли

Курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже достигли максимума в феврале на фоне обсуждения Советом ЕС на уровне министров иностранных дел возможных санкций в отношении России. Как следует из результатов торгов на 13.33 мск, за один американский доллар давали 74,67 рубля. Евро на 13.44 мск находился на отметке 90,53 рубля.

При этом в отдельные моменты торгов американская валюта поднималась выше 75 рублей, а евро приближался к 91 рублю.

Главы МИД ЕС намерены принять принципиальное решение о санкциях в отношении РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью, показанном телеканалом CBS 21 февраля, говорил, что Вашингтон может не только на уровне санкций ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds.

В свою очередь министры иностранных дел стран ЕС намерены 22 февраля принять принципиальное решение о санкциях в отношении России. Конкретное содержание мер будет разработано позже. Впервые Евросоюз планирует применить утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.

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    Что можно купить на российскую пенсию?

    Средняя пенсия - 13 170 рублей

    C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллиона человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?

  • default

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Продукты питания - основные затраты

    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Развлечения

    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Бытовая техника

    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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Рубль устремился вниз

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