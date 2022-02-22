Курс евро к доллару демонстрирует лишь незначительные колебания

Курс единой европейской валюты демонстрирует во вторник, 22 февраля, незначительные колебания по отношению к доллару - несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о введении войск в "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины. Так, в ходе утренних торгов он ненадолго опускался ниже отметки в 1,13 доллара за евро, а на 09.45 мск достигал уровня в 1,1309 доллара за евро.

Европейский центральный банк 21 февраля установил курс на уровне в 1,1338 доллара за евро.

Индекс делового климата в Германии продолжил рост

Тем временем свой ежемесячный прогноз по результатам опроса около 9000 менеджеров обнародовал мюнхенский Институт экономических исследований ifo. По его данным, индекс делового климата, важнейший экономический барометр Германии, растет второй месяц подряд и достиг в феврале 98,9 пункта.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали повышения до 96,5 пункта.

"Немецкая экономика делает ставку на окончание связанного с пандемией кризиса. Однако эскалация кризиса вокруг Украины остается фактором риска", - подчеркнул глава Ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Таким образом менеджеры оценили ситуацию в бизнесе и перспективы на ближайшие шесть месяцев значительно лучше, чем в прошлый раз.

Немецкая экономика стартовала в новом году с проблеском надежды

"Нападение России на Украину отложит восстановление экономики на один-два месяца", - предупредил главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding). Однако существенный подъем индекса менеджеров по закупкам подтвердил тенденции к росту в экономике Германии, передало агентство Reuters.

Индекс делового климата в январе увеличился на 0,9 пункта - до 95,7 пункта. Тогда речь шла о первом повышении данного показателя с середины 2021 года. "Немецкая экономика стартовала в новом году с новым проблеском надежды", - указывал Клеменс Фюст.

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