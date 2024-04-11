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КТО в Нальчике: убиты два человека в перестрелке

Сергей Ромашенко
11 апреля 2024 г.

В части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии утром был введен режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей на территории садового товарищества "Насып".

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Теракт в Нальчике (фото из архива)
Теракт в Нальчике (фото из архива)Фото: picture alliance/AP Photo

В Нальчике в ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены двое участников "международной террористической организации", которые планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) в четверг, 11 апреля.

На месте перестрелки найдены оружие и боеприпасы. "Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили в НАК.

Утром 11 апреля в части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики был введен режим контртеррористической операции. Спустя несколько часов в НАК уточнили, что спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей на территории садового товарищества "Насып" в Нальчике, "боевики" отказались сдаться и открыли огонь по силовикам.

Режим КТО

Режим КТО вводится на основании закона "О противодействии терроризму" и представляет собой особый правовой режим, призванный минимизировать последствия потенциальных терактов. При режиме КТО власти имеют право эвакуировать граждан и автомобили с определенной территории, отключать средства связи, контролировать телефонные переговоры, а сотрудники силовых ведомств могут без санкции суда беспрепятственно проникать в жилые или нежилые помещения и на территорию любых объектов, если того требуют меры по борьбе с терроризмом.

Режим контртеррористической операции ранее вводился 3 марта в городе Карабулак в Ингушетии, где в одном из жилых зданий была заблокирована "группа бандитов, вынашивавших намерение совершить резонансные преступления террористической направленности".

В Москве и Подмосковье режим КТО был впервые введен в конце июня прошлого года во время мятежа Евгения Пригожина, когда бойцы ЧВК "Вагнер" объявили о марше в столицу.

 

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