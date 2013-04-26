Кто в Германии борется против ветроэнергетики и почему (23.11.2021)

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Энергия ветра – один их важных возобновляемых источников энергии. Однако построить ветропарк в Германии не так-то и просто.
РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.
Экологичный транспорт должен быть экологичным во всем, поэтому немецкие железнодорожники делают ставку на возобновляемые источники энергии.
Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
Электричество, получаемое с использованием энергии солнца, в ЕС все дешевле и популярнее. В 2019 году тут было установлено вдвое больше солнечных батарей, чем в 2018-м. Что помогает защите климата.
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