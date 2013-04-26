 Кто в Германии борется против ветроэнергетики и почему (23.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.11.2021

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Кто в Германии борется против ветроэнергетики и почему (23.11.2021)

Энергия ветра – один их важных возобновляемых источников энергии. Однако построить ветропарк в Германии не так-то и просто.

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