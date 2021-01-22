 Кто празднует в Германии Татьянин день | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Кто празднует в Германии Татьянин день

25 января в России справляют Татьянин день - традиционный праздник студентов. И, конечно, именины Татьяны. А кто и как отмечает этот день в Германии?

Таня Шевченко

Таня Шевченко

Сразу скажем, что точно ответить на вопрос, сколько именно женщин, девушек, девочек справляют в Германии Татьянин день, невозможно. Но можно сказать, по крайней мере, сколько могут справлять. Больше ста тысяч жительниц Германии носят имена Татьяна и Таня. Второе, как мы знаем, - производное от первого, уменьшительная форма, но у немцев уменьшительные формы имен встречаются крайне редко, поэтому в свидетельстве о рождении и паспорте так и записано: Таня. Этот вариант в различных немецких написаниях (Tanja, Tania, Tanya) встречается в Германии чаще, чем Татьяна (Tatiana, Tatyana). По одной простой причине: немцам его легче выговорить. Но имя тут, понятное дело, одно.

В первой десятке

Один у Татьяны и Тани и день именин - Татьянин день. Правда, в григорианском календаре он приходится на 12 января, а в православной церкви день святой мученицы Татианы Римской отмечают 25 января, но это только календарные расхождения, а суть одна.

Сказать точно, сколько Татьян и Тань сегодня живут в Германии, нельзя: такой статистики нет. Но есть данные об именах, которые дают в Германии новорожденным, причем данные аж с 1950-х годов. Так вот: в 1969-1977 годах Таня/Татьяна неизменно входила в первую десятку самых популярных в ФРГ имен. Именно в ФРГ, то есть в Западной Германии. В Восточной, то есть в ГДР, это русское имя, несмотря на официальную дружбу с СССР, детям давали очень редко.

Примерно с середины 1990-х годов популярность Тани/Татьяны пошла у немцев на убыль. С 2006 по 2018 год только около тысячи новорожденных девочек назвали именем Таня и еще около 600 - Татьянами. В рейтинге женских имен для новорожденных последних десяти лет Таня/Татьяна находится в начале второй тысячи. Правда, всего в этом списке около 2700 имен.

Сто тысяч немецких Тань

Однако если сложить всех новорожденных в Германии Тань/Татьян за последние лет пятьдесят, то их общее число перевалит за сто тысяч. Конечно, кто-то за это время мог, скажем, уехать за границу, зато прибавились Тани и Татьяны, приехавшие в Германию из России, Украины, Беларуси... Так что в любом случае получится внушительное количество. И понятно, почему список известных Тань и Татьян занимает в немецкой Википедии больше страницы. Есть в нем, например, Таня Дамаске (Tanja Damaske), которая несколько раз выигрывала первенство Германии и становилась призером чемпионатов мира в метании копья . Еще одна известная спортсменка - Таня Шевченко (Tanja Szewczenko). Несмотря на украинскую фамилию отца, она родилась и выросла в Дюссельдорфе. Таня - известная фигуристка. Она несколько раз становилась чемпионкой Германии в одиночном катании, завоевала бронзу на чемпионате мира 1994 года, поднималась на пьедестал почета чемпионата Европы... После завершения карьеры стала сниматься в кино, но и лед не оставила: выступала в шоу Holiday on Ice.

Татьяна Патиц

Татьяна Патиц

Из политиков можно назвать Таню Гённер (Tanja Gönner), которая в течение нескольких лет была министром в правительстве федеральной земли Баден-Вюртемберг. Она возглавляла несколько министерств: по социальным вопросам, охраны окружающей среды и транспорта.

А, наверное, самая известная в Германии Татьяна - это немецкая топ-модель Татьяна Патиц (Tatjana Patitz). Родилась она в Гамбурге. В 1980-е годы и в первую половину 1990-х была одной из самых востребованных топ-моделей в мире. Прославилась и своими любовными романами - с Ричардом Гиром, Джонни Деппом, Пирсом Броснаном... Родила ребенка, но замуж так и не вышла. Последние годы живет в США, на берегу океана, так что Татьянин день празднует там. 

Смотрите также:

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Maus (мышка)

    Произносится: "маус". Сама по себе мышь - не самое приятное животное. Она создает много шума и переносит инфекцию. Причем поймать этого грызуна трудно. Тем не менее, в Германии именно мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Hase (заяц)

    Произносится: "хазе". Кто-кто, а зайцы намного симпатичнее, чем мыши. К слову, в 1912 году их даже исключили из отряда грызунов, включив в самостоятельный отряд зайцеобразных. Не говоря уже, что заяц - во многих культурах символ, скажем так, плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Bärchen (медвежонок)

    Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Mausebär (мышка-медведь)

    Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку абсолютно непонятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали, - тоже вопрос. Но, как говорится, слова из песни не выкинешь…

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnecke (улитка)

    Произносится: "шнеке". Еще менее лестно, чем "мышка-медведь", звучит "улитка". Как только можно радоваться подобному прозвищу! Ведь все улитки такие скользкие, липкие, неповоротливые... Кстати, девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, он находит вас сексуально привлекательной.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnucki (точного перевода нет)

    Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Liebling (милочка, миленок)

    Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милочка", "миленок". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например - "Lieblingsbuch" означает "любимая книга".

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Süsse, Süsser (сладенькая, сладенький)

    Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладеньким? В любом случае, не мышью или улиткой. "Сладенькими" немцы называют своих вторых половинок по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schatz (сокровище)

    Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. И если, влюбившись в немца, вы так его назовете, то точно не промахнетесь. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".

  • Muschel mit Perle

    Ласкательные имена в Германии

    Perle (жемчужинка)

    Произносится: "перле". Такое ласкательное имя распространено отнюдь не во всей Германии. Им называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


Контекст

В Германии опубликовали рейтинг самых популярных детских имен 2020 года

В Германии опубликован рейтинг самых популярных имен для новорожденных. В 2020 году появились новые лидеры!  

Как немцы называют своих детей

Эмма и Бен лидируют в списке популярнейших имен в Германии в 2018 году. Но некоторые родители отличились любовью к экзотике.  

Школьница Грета вдохновляет немецких родителей

Скоро в Германии будет больше Грет, так как это имя шведской школьницы будущим мамам и папам в Германии пришлось по душе. (04.12.2019)  

Ко Дню студента: что празднуют в немецких вузах

Единого Дня студентов - наподобие отмечаемого 25 января в России Татьяниного дня - в Германии нет, но праздники для своих студентов немецкие университеты проводят часто. (25.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая топ-модель из Германии  

Стрит-арт в Берлине  

Самый эффектный немецкий мужчина  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW