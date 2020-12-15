 Суд в ФРГ отверг иск жертв бомбардировки в афганском Кундузе | Новости из Германии о Германии | DW | 16.12.2020

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Германия

Суд в ФРГ отверг иск жертв бомбардировки в афганском Кундузе

Авиаудар по бензовозам, похищенным талибами, затребовал полковник бундесвера Георг Кляйн. Родственники погибших в результате этой атаки так и не смогли добиться от Германии компенсации.

После бомбардировки в Кундузе (сентябрь 2009)

После бомбардировки в Кундузе (сентябрь 2009)

Более чем через 11 лет после кровопролитного авиаудара в афганском Кундузе, Федеральный конституционный суд ФРГ отклонил иск родственников погибших к Германии о выплате компенсации. Согласно нормам международного права, потерпевшие не имеют оснований требовать от ФРГ компенсации и возмещения ущерба, постановил суд в Карлсруэ в среду, 16 декабря.

В результате бомбардировки двух похищенных талибами бензовозов в ночь на 4 сентября 2009 года погибли около 100 человек, в том числе большое число мирных жителей. Авиаудар, нанесенный американскими боевыми самолетами, затребовал полковник бундесвера Георг Кляйн (Georg Klein). Он сделал это после того, как осведомитель многократно заверил его в том, что рядом с бензовозами находятся только боевики радикального исламистского движения "Талибан". На самом деле там, помимо талибов, было много мирных жителей, в том числе детей, которые пытались забрать из бензовозов топливо.

Двое родственников погибших подали в суд на Германию и потребовали компенсации, ссылаясь на то, что Кляйн должен был знать, что возле бензовозов находится много гражданских лиц. Их иски, однако, были отклонены всеми судебными инстанциями в ФРГ, включая Верховный суд в 2016 году.

Постановление Конституционного суда ФРГ

Федеральный конституционный суд ФРГ заключил, что Верховный суд вынес правильное решение, посчитав, что полковник Кляйн не нарушил своих служебных обязанностей. Суд в Карлсруэ также отметил, что международное право не предусматривает возможности подачи исков против иностранных государств отдельными потерпевшими. В то же время КС, в отличие от Верховного суда ФРГ, признал принципиально допустимыми иски, связанные с военными операциями бундесвера за рубежом.

Дело о бомбардировке в Кундузе в настоящее время находится и на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Страсбургский суд изучает вопрос о правомерности прекращения уголовного расследования в отношении Георга Кляйна в Германии. Это решение было одобрено Федеральным конституционным судом ФРГ в 2015 году. Слушания в ЕСПЧ состоялись в конце февраля 2020 года. Решение по данному делу ожидается лишь в 2021 году.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 02:12

Вернется ли бундесвер в афганский Кундуз? (02.10.2015)

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