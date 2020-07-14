Круг на пшеничном поле в Баварии притягивает любителей эзотерики (фото)

Пель • Такие загадочные круги, появляющиеся на хлебных полях, обычно принято считать делом рук инопланетян - конечно, если пришельцы вообще обладают конечностями или другими частями тела, необходимыми для создания подобных произведений ландшафтного дизайна. В крайнем случае - проявлением активности каких-то потусторонних сил. Однако в большинстве случаев, очевидно, созданы они все же более прозаическими авторами и обычными методами.

Пшеничное поле при ближайшем рассмотрении

Если круг оказался вдруг...

Этот круг появился около двух недель назад на пшеничном поле около баварского озера Аммерзе. Как сообщает агентство dpa, здешний фермер Георг Штайнгрубер (Georg Steingruber) утверждает, что отношения к этому делу не имеет. Заявление в полицию из-за порчи собственности, то есть части урожая на корню, баварский хлебороб подавать не стал - мол, все равно бесполезно, никого не найдут. Чтобы компенсировать ущерб, около круга он установил бокс для пожертвований. Сами посетители ему не мешают, если нормально паркуются и не ходят напролом.

Информация для посетителей с требованием соблюдать дистанцию и другие правила, действующие во время пандемии. На поле может одновременно находиться не более 100 человек

"Энергетический хлеб"

При этом местные власти (тщетно) пытались возложить на арендатора поля - Георга Штайнгрубера ответственность за соблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции среди многочисленных желающих подзарядиться в этом месте энергией или просто посмотреть на эту временную достопримечательность. Информация о круге распространилась быстро. В последние дни сюда приезжало по полторы сотни человек. Власти от фермера больше ничего не требуют. Защита подзаряжающихся - дело самих медитирующих.

В середине этой недели фермер уже убрал почти все это поле, но круг пока оставил еще на пару дней. Раз пошла такая жатва, позже из собранного здесь зерна, если найдется согласный пекарь, он хочет изготовить "энергетический хлеб" и продавать его любителям эзотерики.

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