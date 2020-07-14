Круг на пшеничном поле в Баварии притягивает любителей эзотерики (фото)

Пель • Такие загадочные круги, появляющиеся на хлебных полях, обычно принято считать делом рук инопланетян - конечно, если пришельцы вообще обладают конечностями или другими частями тела, необходимыми для создания подобных произведений ландшафтного дизайна. В крайнем случае - проявлением активности каких-то потусторонних сил. Однако в большинстве случаев, очевидно, созданы они все же более прозаическими авторами и обычными методами.
Пшеничное поле при ближайшем рассмотрении
Если круг оказался вдруг...
Этот круг появился около двух недель назад на пшеничном поле около баварского озера Аммерзе. Как сообщает агентство dpa, здешний фермер Георг Штайнгрубер (Georg Steingruber) утверждает, что отношения к этому делу не имеет. Заявление в полицию из-за порчи собственности, то есть части урожая на корню, баварский хлебороб подавать не стал - мол, все равно бесполезно, никого не найдут. Чтобы компенсировать ущерб, около круга он установил бокс для пожертвований. Сами посетители ему не мешают, если нормально паркуются и не ходят напролом.
Информация для посетителей с требованием соблюдать дистанцию и другие правила, действующие во время пандемии. На поле может одновременно находиться не более 100 человек
"Энергетический хлеб"
При этом местные власти (тщетно) пытались возложить на арендатора поля - Георга Штайнгрубера ответственность за соблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции среди многочисленных желающих подзарядиться в этом месте энергией или просто посмотреть на эту временную достопримечательность. Информация о круге распространилась быстро. В последние дни сюда приезжало по полторы сотни человек. Власти от фермера больше ничего не требуют. Защита подзаряжающихся - дело самих медитирующих.
В середине этой недели фермер уже убрал почти все это поле, но круг пока оставил еще на пару дней. Раз пошла такая жатва, позже из собранного здесь зерна, если найдется согласный пекарь, он хочет изготовить "энергетический хлеб" и продавать его любителям эзотерики.
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Где немцы заблуждаются
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Немецкие лабиринты
Пролетая над Германией, можно увидеть много интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Эта фотография сделана в начале июля 2020 года в окрестностях города Зельм в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В этом сезоне в таких лабиринтах будет больше посетителей, так как из-за коронавирусной пандемии многие немцы останутся отдыхать дома - в Германии.
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Немецкие лабиринты
Далее посмотрим, как выглядели такие лабиринты прошлых лет в разных местах Германии. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...
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Немецкие лабиринты
Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.
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Немецкие лабиринты
А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).
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Немецкие лабиринты
Так этот парк в Шторкове выглядел в прошлом году сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Лабиринты устраивают повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.
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Немецкие лабиринты
Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли резвились в 2019 году в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты уже отметили свое 20-летие. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.
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Немецкие лабиринты
Придумывают и создают лабиринты в Уттинге местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Лабиринт 2018 года был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.
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Немецкие лабиринты
Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?
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Немецкие лабиринты
Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.
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Немецкие лабиринты
В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.
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Немецкие лабиринты
В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.
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Немецкие лабиринты
Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.
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Немецкие лабиринты
Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.
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Немецкие лабиринты
Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.
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Немецкие лабиринты
От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?
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Немецкие лабиринты
Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.
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Немецкие лабиринты
Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.
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Немецкие лабиринты
Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.
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Немецкие лабиринты
Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.
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Немецкие лабиринты
Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...
Автор: Максим Нелюбин