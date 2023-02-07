Кредиторы не хотят продавать аэропорт в ФРГ олигарху из РФ

Собрание кредиторов обанкротившейся управляющей компании аэропорта Франкфурт-Хан выступает против его продажи компании NR Holding, за которой, по данным информагентств, стоит российсский миллиардер Виктор Харитонин. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщают вещательная корпорация SWR и региональное издание Volksfreund со ссылкой на выступление арбитражного управляющего Яна Маркуса Платнера (Jan Markus Plathner) в окружном суде Бад-Кройцнаха.

В то же время Reuters без указания данных об инвесторе пишет, что один из двух уже заключенных договоров купли-продажи "не утвержден", поскольку инвестор и продавец решили совместно представить контракт в федеральное министерство экономики и запросить решение по нему. Как отмечает SWR, Виктор Харитонин "еще не выбыл из борьбы", а собрание кредиторов может принять новое решение, если министерство экономики ФРГ не будет возражать против продажи транспортного узла этому инвестору.

Платнер рассказал, что в кратчайшие сроки появились новые заинтересованные стороны в приобретении аэропорта. Арбитражный управляющий выразил уверенность, что решение будет найдено в ближайшие недели. "Мы на правильном пути", - отметил он.

Политики в ФРГ призвали не допустить продажу аэропорта Харитонину

Ранее несколько немецких парламентариев призвали правительство Германии предотвратить продажу аэропорта компании Виктора Харитонина. В частности, депутат бундестага от ХСС Себастьян Брем (Sebastian Brehm) обвинил правительство земли Рейнланд-Пфальц в том, что оно вводит граждан в заблуждение относительно российского олигарха. Хотя предприниматель не находится под санкциями ЕС, США еще в 2019 году внесли его в санкционные списки в связи с обвинениями в манипуляциях на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году. Те, кто скрывает это, "хотят обмануть людей", заявил Брем. По его мнению, решение продать аэропорт компании NR Holding нанесет ущерб "внешней и экономической политике Германии".

Депутат бундестага от партии ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) также подвергла резкой критике потенциальную сделку с Харитониным на фоне агрессивной войны России в Украине. "Тот, кто в наше время как россиянин добивается успеха в фармацевтическом бизнесе в России, может сделать это только с благословения Путина", - сказала она в интервью газете Rheinische Post.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен в земле Рейнланд-Пфальц примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Воздушная гавань оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома.

"Друг Путина"

Издание T-online.de называет Харитонина другом президента РФ Владимира Путина. 50-летний предприниматель с состоянием в 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро) занимает 66-е место в российском списке Forbes. В 2003 году он стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт" - одного из ведущих поставщика лекарств в Россию, в том числе - по госконтрактам. По данным Forbes, в 2021 году Харитонин являлся крупнейшим производителем вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник V", а его онкологические клиники открылись во многих городах России.

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