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Анатолий Быков
Анатолий БыковФото: Andrei Samsonov/Tass/IMAGO
ОбществоРоссия

Бизнесмена Быкова осудили за подстрекательство к убийству

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Анатолий Быков в 1990-е и 2000-е считался криминальным лидером красноярского региона. С 2020 года он находится в тюрьме.

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Центральный районный суд Красноярска в пятницу, 12 мая, признал бизнесмена Анатолия Быкова, много лет бывшего влиятельным региональным политиком и депутатом Законодательного собрания Красноярского края, к 11 годам колонии по обвинению в подстрекательстве к убийству. Эпизод, по которому осудили Быкова, произошел в 2005 году, от такого же обвинения по эпизоду 2004 года его освободили в связи с истечением срока давности.

Анатолия Быкова задержали в 2020 году по обвинению в организации убийств красноярских бизнесменов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. В сентябре 2021 года его приговорили к 13 годам лишения свободы. С учетом приговора 2021 года ему предстоит провести в колонии 17 лет, сообщили в прокуратуре.

"Толя-бык"

Анатолия Быкова в 1990-е и 2000-е называли самым влиятельным человеком преступного мира Красноярска, где он был известен по прозвищу "Толя-бык". К 1994 году, по данным СМИ, его группировка контролировала почти все гостиницы, казино, станции автосервиса Красноярска. В 1999-2003 годах он был несколько раз осужден, но затем амнистирован с последующим снятием судимости.

В настоящее время в отношении Быкова расследуются еще несколько уголовных дел.

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