Краевой суд отменил смягчение режима лечения шамана Габышева

Приморский краевой суд отменил решение Уссурийского районного суда, который 26 июня постановил перевести якутского шамана Александра Габышева в психоневрологический диспансер общего типа с более мягким режимом лечения. Тем самым судья Инна Пасешнюк уступила требованиям уссурийского городского прокурора Дмитрия Дениша, заявил в пятницу, 28 июля, в Telegram адвокат шамана Алексей Прянишников.

По его словам, теперь дело направлено на новое рассмотрение в Уссурийский райсуд. "Сам Александр сдержан и даже успокоил нас, что все будет хорошо, а он скоро выйдет на свободу", - добавил Прянишников.

В интервью изданию "Сибирь.Реалии" адвокат указал, что на заседании в конце июня представитель прокуратуры поддержал ходатайство о переводе Габышева в стационар общего типа, но на следующий день прокурор Уссурийска Дениш попросил отменить постановление и направить дело на новое рассмотрение. "Создается впечатление, что просто затягивается процесс", - отметил защитник.

Преследование якутского шамана Габышева

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре того же года его задержали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, однако позже выпустили.

В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала его невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". В конце июля 2021 года суд вновь направил Габышева на принудительное лечение "в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением". Его адвокат связал спешку со скорым окончанием шестимесячного срока содержания в психиатрическом стационаре.

Смотрите также: