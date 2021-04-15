 Ковид, Карабах, Окрестина... Лучшие репортерские фотографии года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.04.2021

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Культура и стиль жизни

Ковид, Карабах, Окрестина... Лучшие репортерские фотографии года

Международное жюри назвало лучшие репортерские фотографии 2021 года. Среди номинантов World Press Photo были россияне и фотограф из Беларуси. Победила главная тема - пандемия коронавируса.

Фото Мадса Ниссена

Фото Мадса Ниссена

Главной репортерской фотографией 2021 года по версии World Press Photo стал снимок "Первые объятия". Автор, датчанин Мадс Ниссен сделал фотографию в августе в Сан-Паулу (Бразилия). Медсестра Адриана Силва да Кошта Соуза обнимает Розу Лусию Лунарди в доме престарелых. Пять месяцев 85-летняя Роза Лунарди была на карантине, и это действительно ее первые объятия за пять месяцев. Бразилия - одна из стран мира, где последствия коронавирусной эпидемии были и остаются особенно тяжелыми.

Война, тюрьма и травля

Среди номинантов на главную награду были два российских фотографа: Валерий Мельников с серией репортажных фотографий из охваченного войной Нагорного Карабаха и автор проекта "Переход" Олег Пономарев, рассказавший о трансгендерных мужчинах и женщинах.

Валерий Мельников, создавший уже несколько документальных серий из районов боевых действий (в частности, в Восточной Украине), показал на своем впечатляющем снимке, который назвал "Покидая дом", Азата Геворкяна и его жену Анаик с маленьким ребенком на руках, прощающимся со своим домом в Лачине. Мельников стал победителем конкурса World Press Photo в категории "Главные новости".

А фотография Олега Пономарева победила в категории "Портрет". На ней - трансгендерный мужчина Игнат с своей девушкой Марией. После того, как стало известно о его трансгендерной принадлежности, Игната стали травить в школе. После внесения поправок в российскую конституцию, положение трансгендеров в России стало еще более опасным и тяжелым.

Фото Нади Бужан

Фото Нади Бужан

Среди номинантов в отдельных категориях нужно отметить фотографию Нади Бужан из Беларуси. На ней - Ольга Северинец у закрытой двери минского изолятора на Окрестина, где Ольга ждала с цветами своего мужа, оппозиционера Павла Северинца. Белорусская фотожурналистка Надя Бужан освещала послевыборные протесты в Минске для независимых белорусских СМИ и даже сама подверглась задержанию в марте 2021 года. Снимок стал серебряным призером в категории "Spot news" - "Горячие новости".  

"Это было летом, и ходили слухи, что должны отпустить Павла Северинца, потому что у него заканчивался срок задержания. Когда я туда приехала, все ждали Павла, в том числе и его жена. Но его не отпустили", - рассказала Надя Бужан в интервью DW. Она рада, что именно этот снимок попал в финал конкурса, так как, по ее словам, он стал своего рода символом той ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси, символом ожидания всех белорусов.

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  • Sony World Photography Awards 2021. Andrea Ferro (Италия). Профессиональный конкурс, категория Пейзаж, 2-е место.

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    Автор: Ефим Шуман


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