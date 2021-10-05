Корабль “Союз МС-19” с группой для съемок фильма в космосе выведен на орбиту

"Роскосмос" отправил на Международную космическую станцию (МКС) группу, намеренную впервые снять в космосе художественный фильм. С космодрома Байконур во вторник, 5 октября, стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-19", на борту которого вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым находится съемочная группа, в частности режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела "Союз МС-19" на целевую орбиту, следует из кадров трансляции "Роскосмоса". В 15.22 мск пилотируемый корабль пристыковался к модулю "Рассвет" МКС.
Съемочная группа ориентировочно пробудет на МКС до 17 октября. По задумке авторов, фильм с рабочим названием "Вызов" должен стать "наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих".
Продюсеры фильма - Рогозин и Эрнст
Создатели фильма характеризуют его как космическую драму. "Фильм - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи”, - говорится на официальном сайте проекта. В числе продюсеров картины - глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Глава компании "Главкосмос", которая входит в "Роскосмос", Дмитрий Лоскутов ранее заявил, что съемки фильма профинансирует Первый канал и бюджетные деньги тратиться не будут. Часть работ оплатит "Главкосмос" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности, добавил Лоскутов.
Смотрите также:
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина