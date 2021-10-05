Корабль “Союз МС-19” с группой для съемок фильма в космосе выведен на орбиту

"Роскосмос" отправил на Международную космическую станцию (МКС) группу, намеренную впервые снять в космосе художественный фильм. С космодрома Байконур во вторник, 5 октября, стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-19", на борту которого вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым находится съемочная группа, в частности режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела "Союз МС-19" на целевую орбиту, следует из кадров трансляции "Роскосмоса". В 15.22 мск пилотируемый корабль пристыковался к модулю "Рассвет" МКС.

Съемочная группа ориентировочно пробудет на МКС до 17 октября. По задумке авторов, фильм с рабочим названием "Вызов" должен стать "наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих".

Продюсеры фильма - Рогозин и Эрнст

Создатели фильма характеризуют его как космическую драму. "Фильм - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи”, - говорится на официальном сайте проекта. В числе продюсеров картины - глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Глава компании "Главкосмос", которая входит в "Роскосмос", Дмитрий Лоскутов ранее заявил, что съемки фильма профинансирует Первый канал и бюджетные деньги тратиться не будут. Часть работ оплатит "Главкосмос" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности, добавил Лоскутов.

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