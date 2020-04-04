Конституционный суд оценил действия правительства ФРГ в кризисе вокруг долга Греции

Правительству ФРГ следовало лучше проинформировать бундестаг о своей переговорной позиции в преддверии решающей встречи с партнерами по еврозоне на пике долгового кризиса в Греции в 2015 году, постановил Федеральный конституционный суд в Карлсруэ в среду, 26 мая, по иску фракции "зеленых" в германском парламенте.

"Учитывая огромную важность и сложность вопроса, следовало привлечь германский бундестаг особенно интенсивно. Статья 23 Основного закона, в числе прочего, обязывает федеральное правительство обстоятельно и как можно раньше информировать бундестаг и бундесрат о вопросах, касающихся Евросоюза", - заключил суд, констатировав, что в решающие дни в июле 2015 года этого так и не произошло.

Тогда министры финансов, а затем и главы государств и правительств стран еврозоны спорили в Брюсселе о том, следует ли Греции, находившейся на грани банкротства, на время покинуть европейский валютный союз. В конце концов, стороны согласовали условия для предоставления Греции третьего пакета помощи.

Смотрите также: