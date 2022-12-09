Конгресс США защитил однополые браки

Конгресс одобрил закон о признании однополых браков на федеральном уровне - чтобы защитить это введенное еще в 2015 году право от посягательств консервативных судей Верховного суда.

Вслед за американским Сенатом Палата представителей Конгресса США в четверг, 8 декабря, одобрила закон о признании однополых браков на федеральном уровне. Закон, получивший название "Об уважении брака", необходим, чтобы предотвратить в США, где однополые браки разрешены с 2015 года, возможную отмену этого права консервативными судьями Верховного суда.

Так, Верховный суд, в котором большинство сейчас занимают консервативные судьи, в июле уже отменил решение по делу "Роу против Уэйда" и тем самым - конституционное право на аборты. Таким образом, вопросы разрешения или запрещения абортов были переданы на уровень штатов. Представители Демократической партии опасались, что подобное же решение будет принято и для однополых браков.

За закон в Палате представителей проголосовали 258 конгрессменов, включая 39 республиканцев. Против проголосовали 169 республиканцев и ни одного демократа. Ожидается, что президент Джо Байден подпишет его без излишних проволочек.

Закон предусматривает, что все штаты США признают заключенные в других штатах однополые браки - однако это не означает, что такой брак можно будет заключить во всех штатах. Кроме того, отменяется закон, согласно которому браком провозглашается союз мужчины и женщины. Агентство AFP напоминает, что, согласно опросам, однополые браки поддерживает более 70 процентов жителей США.

Смотрите также: