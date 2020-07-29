 Конгресс может заблокировать вывод войск США из Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2020

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Мир

Конгресс может заблокировать вывод войск США из Германии

Соответствие вывода солдат США из Германии национальным интересам страны глава Пентагона должен обосновать в докладе перед Конгрессом, считают законодатели в Вашингтоне.

Американские солдаты на одной из военных баз США в Германии

Американские солдаты на одной из военных баз США в Германии

Конгресс США собирается блокировать масштабный вывод американских военных из Германии, который должен состояться в соответствии с планами действующего президента страны Дональда Трампа. Это следует из ряда законопроектов, подготовленных в связи с принятием оборонного бюджета США на 2021 год (National Defense Authorization Act). В четверг, 3 декабря, демократы и республиканцы в обеих палатах Конгресса одобрили данный пакет законодательных инициатив, насчитывающий в общей сложности 4500 страниц.

В соответствии с этими документами, министр обороны США Кристофер Миллер в докладе перед Конгрессом должен будет обосновать, почему вывод войск из ФРГ отвечает национальным интересам США. Лишь спустя 120 дней после выступления главы Пентагона в Конгрессе можно будет сократить численность военного контингента США в Германии до уровня ниже 34 500 солдат.

Зачем США нужны военные базы в Германии

Конгресс по-прежнему высоко ценит Германию как сильного партнера по НАТО, говорится в одном из законопроектов. Присутствие в ФРГ около 34 500 служащих ВС США имеет целью пресечь "военную агрессию и попытки экспансии России в Европе". Кроме того, нахождение войск США на территории Германии имеет важное значение для проведения Вашингтоном операций на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане, отмечается в документе.

Чтобы пакет законопроектов по оборонному бюджету США на 2021 год вступил в силу, его должен подписать президент Трамп. Однако он уже дважды грозил наложить вето на этот документ. Летом 2020 года главнокомандующий ВС США заявил о готовности заблокировать оборонный бюджет из-за спора о переименовании американских военных баз. Позже, 1 декабря, Трамп повторил угрозу, связав ее на этот раз с требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.

Чтобы принять оборонный бюджет, несмотря на вето президента, необходима поддержка двух третей членов Палаты представителей и Сената.

Планы по выводу военных США из Германии

В середине июня 2020 года глава американского государства объявил о намерении вывести из Германии примерно 12 000 солдат, или треть всего контингента США в ФРГ, объяснив это тем, что Берлин, с его точки зрения, выделяет слишком мало средств на нужды обороны.

Спустя несколько недель после этого заявления Трампа тогдашний министр обороны США Марк Эспер сообщил, что планы по выводу американских военных из Германии должны быть реализованы "как можно скорее". Однако до сих пор никаких конкретных шагов по сокращению контингента США в ФРГ предпринято не было.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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