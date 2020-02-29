Конфликт в Берлине: что не поделили чеченцы с арабским кланом

Конфликт между арабским кланом и чеченцами в Берлине вылился в массовые драки. Причины выясняет следствие, а диаспора пытается урегулировать ситуацию. Идет ли речь о борьбе кланов?
Берлин бурлит: в минувшие выходные в разных районах города произошло несколько нападений и массовых драк, в которых участвовали выходцы из Чечни - с одной стороны, а с другой - их арабоязычные оппоненты. Во время драк использовались ножи и молотки, в общей сложности были ранены 11 человек. На фоне повышенного внимания к чеченцам в Европе после убийства французского учителя берлинская диаспора всеми силами пытается урегулировать конфликт.
Все началось вечером в субботу, 7 ноября. Три десятка молодых мужчин разгромили магазин в берлинском районе Нойкельн, в результате чего пострадали три человека. Нападавшие были предположительно чеченцами. По неофициальным данным, магазин принадлежит арабской семье Р., которая известна берлинской полиции обширными связями в мире организованной преступности.
Первые представители этой семьи перебрались в Германию из Ливана в 1980-е годы. С тех пор за кланом Р. тянется целый шлейф громких уголовных дел. Среди самых громких - кража из берлинского музея Боде исторической золотой монеты , а также дело об отмывании денег, в рамках которого у членов клана было конфисковано свыше 70 объектов недвижимости.
Три часа спустя после инцидента в магазине, нападению подверглась группа чеченцев на севере Берлина - их атаковали вооруженные ножами неизвестные. На следующий день были избиты еще двое чеченцев.
К вечеру воскресенья представители чеченской диаспоры начали рассылать экстренные сообщения с призывами к живущим в Берлине чеченцам "проявлять сдержанность, не выходить за рамки правового поля и быть ответственными перед соотечественниками". Эти призывы были упреждающей мерой, поскольку, по информации берлинской газеты Tagesspiegel, проживающие в соседних с Берлином федеральных землях Саксония и Бранденбург чеченцы были готовы прийти на помощь своим берлинским товарищам - так, как это было минувшим летом в ходе беспорядков во французском городе Дижон.
Расследование произошедших нападений ведет Земельное ведомство по уголовным делам Берлина, в составе которого есть подразделение, специализирующееся на структурах организованной преступности с участием выходцев из бывшего СССР.
В своих официальных сообщениях берлинская полиция, как правило, не указывает гражданство и этническое происхождение задержанных. Однако в данном случае в пресс-службе полиции признают, что речь идет о конфликте между "лицами арабского происхождения и лицами с российским гражданством, уроженцами Чечни", но при этом отказываются комментировать ход расследования, добавляя, что в районах города, где произошли драки, усилены полицейские патрули. В полиции отказываются делать предположения о том, что могло быть причиной конфликта - передел сфер влияния в преступном бизнесе, как пишут городские газеты, или же бытовой конфликт.
"Я бы не использовал слово "война" при описании этого конфликта, - комментирует столкновения пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро (Benjamin Jendro). - Но поскольку мы имеем дело отчасти с людьми, имеющими опыт боевых действий, то можно предположить, что конкуренция за сферы влияния выльется в уличные разборки, участники которых не остановятся ни перед травмами или даже убийствами. Атаковать магазин в Нойкельне - это все равно, что вломиться прямо в квартиру к семье Р., для этого нужно быть очень уверенным в себе".
По словам Беньямина Ендро, полицейские давно предупреждали о возможном обострении конкуренции между относительно новыми в нелегальном бизнесе чеченцами и арабскими кланами, давно и прочно закрепившимися в криминальных структурах города. Однако он не берется делать предположения о причинах нынешнего обострения противоречий - следствие только что началось.
По словам представителя чеченской общины в Берлине, просившего не называть его имя в статье, первоначальным поводом для столь масштабного конфликта стало нападение на чеченца, произошедшее полтора месяца назад в одном из пригородов Берлина - подростка избили трое арабов. Что послужило поводом, пока не известно.
Живущие в Берлине чеченцы создали в начале недели координационный совет из десяти человек, задача которого - разобраться в ситуации и урегулировать конфликт. Совет решил нанять адвокатов, чтобы помочь правоохранительным органам в расследовании нападений, а также установить контакты с представителями полиции.
В середине этой недели прошло собрание диаспоры с участием берлинского совета старейшин, а также некоторых из пострадавших в драках чеченцев и их родителей. В ближайшее время чеченская диаспора планирует устроить встречу с другой стороной конфликта.
Между тем 11 ноября вечером в Instagram боксера сирийско-ливанского происхождения Мануэля Чарра (Manuel Charr) появилась фотография из мечети в районе Нойкельн, в подписи к которой боксер утверждал, что в качестве "посланника мира" провел встречу между враждующими сторонами - причем сделал это якобы по согласованию с полицией. Однако уже через несколько часов полиция Берлина выступила с официальным опровержением, в котором указано, что никаких договоренностей о проведении переговоров с боксером нет и не было, и что не факт вообще, что боксер выступал в роли посредника.
Представитель чеченской общины также заявил DW, что берлинская диаспора ничего о встрече в мечети при посредничестве ливанского боксера не знает, что устроители встречи не уполномочены вести переговоры от имени диаспоры, а любые принятые на этой встрече договоренности не будут иметь силы для местной диаспоры и пострадавших.
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