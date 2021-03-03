 Конец ″кнопкодавства″ в Раде: почему сенсорную кнопку внедряли 13 лет | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.03.2021

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Украина

Конец "кнопкодавства" в Раде: почему сенсорную кнопку внедряли 13 лет

В Верховной раде заработала система голосования с использованием сенсорной кнопки, установленная еще в 2008 году. Поможет ли она искоренить голосование депутатов за своих коллег - у DW.

Сенсорная система голосования в Раде

"Кнопкодавство" - давняя болезнь украинского парламентаризма, вылечить которую может кнопка для персонального голосования депутатов Верховной рады. Об этом последние 13 лет говорят в Украине как эксперты, так и сами политики. Но до внедрения такой системы все эти годы так и не доходило.

Однако во вторник, 2 марта, депутаты Рады все-таки начали голосовать с помощью сенсорной кнопки, которая, как ожидается, способна многое изменить в украинской политике. "Мы ограничили "кнопкодавство" как законом, так и техническими средствами, поэтому не оставляем этому позорному явлению никаких шансов в стенах парламента", - пообещал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

История сенсорной кнопки продолжается с 2008 года

Сенсорные кнопки на рабочих местах депутатов в сессионном зале установили еще в 2008 году, когда спикером парламента был Арсений Яценюк. Систему спроектировал Институт проблем математических машин и систем Национальной академии наук  (НАН) Украины, который также является разработчиком системы для голосования "Рада".

Зал пленарных заседаний Верховной рады Украины

Зал пленарных заседаний Верховной рады Украины

Принцип работы следующий. Депутат должен одной рукой во время голосования нажимать сенсорную кнопку, а другой - кнопку "за", "против" или "воздержался". Только при одновременном нажатии двух кнопок система срабатывала, и голос засчитывался. Но депутатам Рады нескольких созывов такой порядок не понравился, и они каждый раз находили повод, как отказаться от новой системы голосования.

Парламентарии сетовали на то, что система несовершенна, не имеет сертификата безопасности, не гарантирует персональное голосование и тому подобное. Тогда же они продемонстрировали, как обойти систему персонального голосования, нажимая обе кнопки одной рукой, а другой - таким же образом голосуя за соседа. После этого разработчики перенесли сенсорную кнопку подальше от трех оставшихся, чтобы одной рукой нажимать на ее и на одну из трех кнопок для голосования стало невозможно. Но систему тогда так и не запустили.

Вторая попытка ввести сенсорную кнопку в Раде

В следующий раз к сенсорной кнопке вернулись в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович. В то время "кнопкодавство" стало чрезвычайно распространенным в Раде, и тогдашняя оппозиция требовала голосования с применением сенсорной кнопки. Но и эта попытка не дала результата.

Чтобы доказать несовершенство системы, депутаты из правившей тогда Партии регионов блокировали ее зубочистками и жвачками - мол, смотрите, она уязвима. В июле 2014 года спикер парламента Александр Турчинов заявил, что сессионный зал хотят оборудовать новыми сенсорными кнопками. Для этого составили смету и даже объявили тендер. Однако денег на новое оборудование так и не нашли.

Депутат Рады голосует за двоих

"Кнопкодавство" - давняя болезнь украинского парламентаризма

В 2019 году тогдашний председатель Рады Андрей Парубий перед истечением его полномочий поручил аппарату парламента подготовить к использованию систему голосования с помощью сенсорной кнопки. Но перед первым же заседанием парламента уже нынешнего - девятого - созыва в августе того же года, по словам Парубия, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) заблокировали компьютерный центр Рады и запретили даже тестировать систему.

В ГБР позже сообщили об уголовном деле против сотрудников аппарата Рады из-за возможных нарушений ими правил использования компьютеров. А новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", ныне вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что использование сенсорной кнопки имеет технические и юридические недостатки.

Кнопка без политической воли

В конце концов, сенсорная кнопка - через 13 лет после установки системы - все же заработала. "В течение первого дня использования система работала нормально. Во время голосования депутат должен в течение 10 секунд одновременно нажать сенсорную клавишу и кнопку для голосования. Если одну из них отпустить, то система не засчитывает голос. Ни блокнот, ни телефон или любой другой предмет не активирует эту кнопку", - пояснил DW начальник управления компьютеризированных систем аппарата Верховной рады Алексей Сидоренко.

Разработчик сенсорной кнопки директор Института проблем математических машин и систем НАН Украины Анатолий Морозов подчеркивает, что за это время ни конструкция, ни алгоритмы действия и контроля системы голосования с использованием сенсорной кнопки, ни юридические аспекты не изменились.

"Сенсорная кнопка - это емкостный датчик, который реагирует на теплопроводность человека, то есть палец, руку или ладонь. Она какой была в 2008 году, такой и осталась. Ничего не изменилось. Она не использовалась все это время, потому что не было политической воли ее использовать ", - заверил DW Морозов. По его словам, аналогичная система с сенсорной кнопкой доказала свою эффективность, так как с 2014 года используется для голосования в Киевском горсовете, где ни разу не дала сбоя.

Без "кнопкодавства", но надолго ли?

Лидер общественного движения "Честно" Вита Думанская, которая много лет мониторит деятельность украинского парламента, считает, что сейчас Верховная рада решилась голосовать с помощью сенсорной кнопки, поскольку фракция "Слуга народа" пока более или менее монолитна во время принятия важных законопроектов.

"В Раде всегда процветало "кнопкодавство", особенно в предыдущем созыве, поскольку там были серьезные проблемы с коалицией, и нужно было договариваться, собирать голоса или просто "кнопкодавить" за соседа. Поэтому вводить сенсорную кнопку было невыгодно. В этом созыве ситуация изменилась. Но надолго ли?", - рассуждает Думанская. Она не исключает, что есть риск отказа от использования сенсорной кнопки, если монобольшинство "Слуги народа" начнет "сыпаться".

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Те, кто не может голосовать двумя руками, должен будет попросить, чтобы ему персонально отключили сенсорную кнопку на рабочем месте. Разработчик системы предусмотрел такую ​​возможность во избежание дискриминации депутатов, которые из-за ограниченных физических возможностей или травмы одной из рук не в состоянии голосовать обеими руками. "Но массово отключить сенсорную кнопку нельзя, ведь эта информация сразу становится доступной всем, кто имеет доступ к системе, поскольку она содержит многоуровневый контроль", - отметил Морозов.

А спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил , что для дополнительного контроля попыток "кнопкодавить" в сессионном зале установлены четыре камеры видеонаблюдения. А в дальнейшем будет рассматриваться возможность введения персонального голосования депутатов по биометрическим показателям: отпечаткам пальцев или сетчатки глаза.

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