 Кончита Вурст дебютирует в новом гранд-шоу ″Фридрихштадтпаласта″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.07.2021

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Культура и стиль жизни

Кончита Вурст дебютирует в новом гранд-шоу "Фридрихштадтпаласта"

Победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт участвует в создании нового гранд-шоу берлинского театра "Фридрихштадтпаласт" - в качестве автора песен.

Том Нойвирт в зале театра Фридрихштадтпаласт

Семь лет назад австрийский исполнительТом Нойвирт (Tom Neuwirth) в образе Кончиты Вурст выиграл конкурс "Евровидения" с песней "Rise Like a Phoenix". С тех пор он пробовал себя в самых разных жанрах - как певец, телеведущий, участник реалити-шоу. И вот теперь Том Нойвирт работает в Берлине вместе с коллективом музыкального театра "Фридрихштадтпаласт".

Том Нойвирт написал для "ARISE Grand Show" две песни. В интервью агентству dpa Том пока не смог точно сказать, напишет ли он еще несколько песен для шоу этого берлинского театра-ревю и кто будет их исполнять, но "это действительно прекрасное чувство - работать в этом проекте", - подчеркивает артист. 

Во время репетиции шоу в театре Фридрихштадтпаласт

Непосредственный контакт с берлинским театром он установил во время предыдущего шоу, костюмы для которого шил его хороший друг - французский дизайнер Жан Поль Готье. "Я постоянный зритель шоу этого театра и хорошо знаю его репертуар", - подчеркнул певец. Недавно его спросили, не хотел бы он написать для очередного шоу несколько песен. На это Том ответил, что хотел бы, однако у него нет такого опыта. Но продюсер певца не заставил ждать с ответом и заявил: "Конечно, мы сделаем это".

Во время репетиции шоу в театре Фридрихштадтпаласт

"Фридрихштадтпаласт" - флагман толерантности

"Фридрихштадтпаласт" - один из самых известных в Европе театров-ревю. Его артисты выступают за толерантность, а шоу театра всегда яркие и красочные. Во время чемпионата Европы по футболу в немецкой прессе много писали о толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам и необходимости использования радужных флагов как символа терпимости.

Примерно в это же время Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Польши и Венгрии из-за дискриминации в этих странах людей не гетеросексуальной ориентации. У Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы отреагировать на обращение к ним из Брюсселя. В противном случае Еврокомиссия может подать иски против этих государств в Суд Европейского Союза в Люксембурге. А как Том Нойвирт относится к этой дискуссии? 

Певец Том Нойвирт и режиссер ARISE Grand Show Оливер Хопман

Певец Том Нойвирт и режиссер "ARISE Grand Show" Оливер Хопман (Oliver Hoppmann)

По его словам, квир-сообщество в западном мире более чем когда-либо находится в мейнстриме. Из-за этой открытости люди, у которых все еще есть проблемы с тем, чтобы осмыслить и понять этот процесс, идут на конфронтацию, считает певец. "Но мы не исчезнем и никуда не уйдем", - подчеркнул он в беседе с агентством dpa. Речь, по его мнению, идет о том, чтобы научиться говорить друг с другом на равных и достичь консенсуса, который устраивал бы всех.

Первые показы нового шоу "ARISE" театра-ревю "Фридрихштадтпаласт", для которого Том Нойвирт написал две песни, пройдут уже в августе, а мировая премьера состоится 22 сентября нынешнего года.

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

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