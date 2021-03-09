"Коммерсант" сообщил об иске Роскомнадзора к Telegram-боту "Глаз Бога"

Издание "Коммерсант"сообщило об иске Роскомнадзора к основателю Telegram-бота "Глаз Бога" Евгению Антипову. Заявление с требованием запретить ресурс, позволяющий пользователям получать по запросу личные данные людей из различных баз данных, было подано 7 июня в Таганский районный суд Москвы и будет рассмотрено 1 июля, пишет газета в среду, 30 июня.

По мнению ведомства, "Глаз Бога" нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну "посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия".

"Глаз Бога" считает претензии необоснованными

Представитель "Глаза Бога" Сергей Каленик заявил "Коммерсанту", что юристы "частично ознакомились" с иском и сочли его необоснованным. "Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма", - отметил Каленик.

Опрошенные изданием юристы уверены, что ведомство стремиться создать судебный прецедент для блокировки аналогичных сервисов и остановить развитие данного рынка.

Telegram-бот пользуется открытыми источниками и нелегально ставшими публичными базами данных. Весной руководство Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировало "Глаз Бога", но через неделю сервис восстановил работу, воспользовавшись сделанной ранее копией.

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