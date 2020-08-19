Комментарий: РФ должна быть довольна скандалом вокруг ЧВК Вагнера в Украине

Единственной стороной, выигравшей от истории с неудавшейся экстрадицией в Украину из Беларуси наемников из ЧВК Вагнера и последующим скандалом в Киеве, стала Москва, считает Сергей Руденко.
В Россию вернулись 32 боевика частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанные под Минском: Беларусь передала их Москве, проигнорировав просьбу Украины об экстрадиции. В знак протеста украинский МИД впервые в истории вынужден был отозвать в Киев для консультаций своего посла из белорусской столицы. Дружеские отношения, которыми так гордились обе стороны, оказались хрупкими и неустойчивыми. В ситуации, когда Александру Лукашенко пришлось выбирать между Киевом и Москвой, он выбрал Кремль. Но на этом история с задержанными "вагнеровцами" не закончилась. В Украине разгорается нешуточный скандал, в который втянуты спецслужбы, президент Владимир Зеленский и его команда.
История с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" изначально походила на плохой спектакль. Люди, воевавшие в горячих точках, в том числе, в Донбассе, по версии белорусского КГБ, прибыли в страну для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов. При этом они передвигались группой, не соблюдая каких-либо мер предосторожности и периодически попадая в поле зрения скрытых камер. Как и полагается настоящим диверсантам. Официальный Минск уверял: 33 бойца - часть группы из 200 человек, которые, по данным белорусских спецслужб, должны были устроить беспорядки в Беларуси.
Накануне выборов Лукашенко пытался играть роль неугодного Москве кандидата и убедить избирателей в том, что целые отряды диверсантов из России бороздят белорусские просторы только для одного - чтобы не допустить его победы. "Обезвредив" 33 "вагнеровца", глава Беларуси заявил, что готов по запросу украинской стороны выдать Киеву тех, кто воевал в Донбассе. А таких, по предварительным данным, было не меньше тринадцати. При этом обращения Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко несмотря на все публичные заверения, проигнорировал. И вел себя, как настоящий хозяин слова: слово дал, слово забрал. 14 августа Минск выслал 32 из 33 задержанных "вагнеровцев" в Россию.
После экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера в Москву история получила неожиданное продолжение в Киеве. Известный украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов 18 августа со ссылкой на свои источники выложил в Facebook свою версию случившегося в Минске, заявив, что речь идет о неудавшейся спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, украинские спецслужбы более года "вели" боевиков, воевавших в Донбассе, пытаясь доставить их в Украину. Для этого агенты СБУ якобы рекрутировали "вагнеровцев" на охрану нефтяных вышек в Венесуэле. Туда они должны были вылететь из Минска, транзитом через Стамбул. Предполагалось, что по пути в Турцию самолет совершит вынужденную посадку в Киеве в связи с тем, что одному из пассажиров, якобы, стало плохо. Ну, а в украинской столице "вагнеровцев" должны были принять украинские спецслужбы.
Главред "Цензор.нет" утверждает, что всю спецоперацию провалило высшее руководство Украины, которое, узнав о ее подробностях накануне очередного запланированного перемирия в Донбассе, решило отложить вылет в Стамбул. В результате рейс был перенесен с 25 на 30 июля, а за день до этого "вагнеровцев" задержал белорусский спецназ.
После этого, по данным Бутусова, руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба на заседании в администрации президента 3 августа заявил, что причиной срыва спецоперации стала измена, и потребовал проверить на полиграфе ближайшее окружение Зеленского: главу его канцелярии Андрея Ермака, первого заместителя СНБО Руслана Демченко и замглавы Офиса президента Романа Машовца. Спустя два дня Бурба был отправлен в отставку, а расследование причин, по которым спецоперация провалилась, так и не началось, пишет главный редактор "Цензор.нет".
На следующий день, 19 августа, СБУ, ГУР Минобороны и Служба внешней разведки Украины категорически опровергли версию о проведении спецоперации с "вагнеровцами". Впрочем, от спецслужб вряд ли можно было ожидать другой реакции. Особенно в случае, когда украинский журналист публично обвиняет в провале операции высшее руководство страны. Бутусов утверждает, что виной тому стало решение о переносе сроков вылета боевиков, принятое руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и одобренное президентом Зеленским. А на этот шаг Ермак пошел потому, что он, якобы, не хотел портить отношения с Дмитрием Козаком - помощником Путина, считает Юрий Бутусов.
Анрей Ермак все обвинения отрицает. При этом он утверждает: авторы версии о причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами" сидят в Москве. Ну, а те, кто ее тиражирует в Украине, по его мнению, принимают участие в дезинформационной кампании. Иными словами - Ермак фактически обвинил в работе на российскую пропаганду и журналиста Юрия Бутусова, и известную телеведущую Янину Соколову, опубликовавшую на своем Youtube-канале записи разговоров якобы вербовки "вагнеровцев" офицером СБУ, который подробно расспрашивает их об участии в военных действиях в Донбассе.
Учитывая репутацию Бутусова и Соколовой, эти обвинения звучат абсурдно. Едва ли оба украинских журналиста согласились бы озвучивать версию о спецоперации украинских спецслужб, подготовленную в России. Куда более вероятно, что обнародованную информацию журналисты получили от надежных источников. Впрочем, об этом мы наверняка еще узнаем.
Точку в потоке взаимных обвинений может поставить следственная комиссия Верховной рады, которую требует создать оппозиция. Но уже сейчас очевидно одно: победителем в этой истории оказалась Москва. 32 "вагнеровца" возвращены в Россию. Лукашенко проигнорировал просьбу официального Киева, поставив под удар не только личные отношения с Зеленским, но и отношения между двумя странами.
Сейчас президент Беларуси публично обвиняет Украину в возможной причастности к акциям протеста в его стране. История с диверсантами-"вагнеровцами" забыта, как будто ее и не было. Москва может быть довольна: Беларусь и Украина переживают кризис в своих отношениях, в Киеве в окружении Зеленского ищут "руку Кремля". А тем временем ФСБ 20 августа сообщило о задержании в России семерых украинцев - сотрудников СБУ, которые, якобы, пытались выкрасть "лидеров донецких ополченцев".
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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