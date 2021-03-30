 Комментарий: Меркель-Макрон-Путин, или Сеанс односторонней связи | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 01.04.2021

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Мнения

Комментарий: Меркель-Макрон-Путин, или Сеанс односторонней связи

ЕC и Россия обречены на взаимодействие. Это подтверждают тройственные переговоры лидеров РФ, Франции и Германии. Причем вопреки провокационным заявлениям Лаврова, уточняет Иван Преображенский.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (фото из архива)

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото из архива)

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконфереции, обсудив, пожалуй, все значимые темы двусторонних отношений кроме, может быть, "Северного потока - 2" и вообще энергетики. Кремлевские медиа делают акцент на теме вакцинации "Спутником V" и "деловой атмосфере", украинские - на Донбассе. Но говорили лидеры также про Иран, Беларусь, Сирию, Ливию и контакты Россия-ЕС. Будет ли толк от этих переговоров или, как считают многие, это была просто пустая "говорильня"?

ЕС-Россия: есть хотя бы контакт

Уже в третий раз, считая приезд в Москву верховного комиссара по внешней политике ЕС Жозепа Борреля и звонок Путину председателя Евросовета Шарля Мишеля, европейские лидеры демонстрируют готовность разговаривать с Кремлем без всякой надежды о чем-либо договориться. Достаточно посмотреть на список обсуждавшихся тем, чтобы понять, что у французского президента и немецкого канцлера вряд ли были серьезные надежды добиться прорыва хотя бы по одной из них. Максимум, на что можно было рассчитывать - показать российскому президенту, что еще сохраняются направления, по которым его позиция по-прежнему совпадает с европейской. Например, это можно сказать о необходимости сохранения ранее достигнутой ядерной сделки с Ираном. Отчасти - по Ливии.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Но уже по Сирии налицо серьезное расхождение. Не случилось прорыва и по вопросу о регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Поводом для новых конфликтов остается и Беларусь, где Кремль поддержал Александра Лукашенко, которого Евросоюз не считает победителем прошедших в 2020 году в этой стране выборов.

Отдельная тема - ситуация вокруг Алексея Навального, который синхронно с переговорами Меркель и Макрона с Путиным объявил о начале голодовки. Здоровье самого известного российского оппозиционера ухудшается. Однако адекватной медицинской помощи он не может получить ни от отечественных, ни от зарубежных врачей. И это несмотря ни на какие коллективные открытые письма и требования со стороны европейских лидеров, которые добиваются соблюдения прав самого известного оппонента действующего российского политического режима.

Тем не менее, иногда важен сам факт контакта. Например, тема отношений ЕС с Россией явно не стала центральной на этих переговорах, как можно было бы ожидать после радикальных заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова. Уже по тому, что Владимир Путин подобных жестких заявлений публично не делает, а его пресс-служба не считает нужным заострять внимание на теме отношений с ЕС, можно констатировать - глава МИД России просто получил в кремлевской дипломатической постановке роль "злого следователя".

Донбасс без Украины?  

Отдельной темой остается ситуация на территориях Украины, которые она сейчас не контролирует. Москва откровенно стремится, как и в прошлые годы, заставить Евросоюз надавить на Киев, чтобы тот выполнил минские соглашения в ключе, выгодном для Кремля. И именно как шаг в эту сторону многие могли воспринять переговоры Путина с Макроном и Меркель. Ведь на них Украину обсуждали в отсутствии украинского президента Владимира Зеленского.

Москва так и хотела бы это подавать. Мол, мнение Украины за скобками - Кремль договаривается с ЕС, как поступить с несговорчивым Киевом. В реальности же, как уже было не один раз, лидеры Франции и Германии выступают тут именно в роли посредников, которую на себя и брали. Скорее всего, хотя об этом прямо и не заявлялось, они озвучили Путину план возможного мирного урегулирования - конечно, на основе минских соглашений - который ранее согласовали с украинскими властями.

Москва на это реагирует болезненно. Путин в разговоре с европейскими лидерами, судя по сообщению его пресс-службы, выражал озабоченность возможным обострением ситуации в Донбассе, скромно кивая на украинские власти как на источник агрессии. При этом прошлый опыт указывает на то, что источником нового обострения могут быть, скорее, сами марионеточные республики или стоящий за их спиной Кремль.

Если к этому добавить последние высказывания президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о возможности возобновления военных действий на востоке Украины, то может показаться, что Москва старается припугнуть европейцев и украинцев, а может быть даже подводит базу под внезапное и как бы вынужденное возобновление боев -или даже легализацию своего присутствия в регионе.

Россия в диалог с Западом вступать не готова

Эти переговоры, включая сигналы по Донбассу, лишний раз подчеркивают, что Россия ни в какой диалог вступать сейчас не готова. И если кто-то и демонтирует "дипломатическую инфраструктуру" в отношениях РФ и ЕС, то это определенно сам Кремль.

Многим политикам на Западе хотелось бы, очевидно, объявить ему в связи с этим бойкот. Но лишив его возможностей для маневров, даже пусть и в виде дипломатического шантажа, добиться можно только одного - потери понимания, чего же хочет Москва. А это необходимо в любом случае, даже если речь идет о смене стратегии двусторонних отношений с партнерства на сдерживание.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Смотреть видео 14:09

Путин в тайге. Враги России и Путина. Приключения политиков-супергероев – "Заповедник", выпуск 163, 28.03.21

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