 Комментарий: Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ

Запрещать критические публикации в интернете столь же бесполезно, как гоняться за ветром в поле, но именно этим и пытаются заниматься российские власти, считает Федор Крашенинников.

Демонстрация в Москве в поддержку свободны в интернете (фото из архива)

Демонстрация в Москве в поддержку свободны в интернете (фото из архива)

1 февраля Роскомнадзор разослал в ряд российских СМИ требования удалить с их сайтов информацию о расследованиях команды Алексея Навального, выходивших в 2017-2021 годах. Руководство большинства редакций подчинились этим требованиям, и осуждать их трудно.

К сожалению, никаких способов сопротивляться цензуре чиновников и силовиков, не рискуя столкнуться с преследованиями, в России давно уже нет. Помимо опасения потерять существенную часть аудиторию, к чему неизбежно ведет блокировка сайтов в России, руководители СМИ должны оценивать и последствия неповиновения властям для себя и своих сотрудников: все они могут остаться не только без работы, но и испытать лично на себе суровость российских законов.

Попытка перевернуть страницу

Смысл очередной атаки властей на оставшиеся в России независимые медиа очевидна. "Давайте перевернем страницу!", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Алексея Навального. Вот чиновники Роскомнадзора и пытаются сделать все, чтоб ни самого оппозиционера, ни следов его деятельности в легальном информационном поле не осталось, а новых не появилось.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Так как сам оппозиционер и его команда уже объявлены экстремистами, в ближайшем будущем любое упоминание о нем без негативных эпитетов уже может стать поводом для угроз заблокировать сайт, что рано или поздно должно отбить у СМИ желание вообще что-либо писать про Навального - во всяком случае такого эффекта явно попытаются достичь. И уже тем более невозможным должно стать распространение любых антикоррупционных расследований команды Навального в российских СМИ - не столько старых, сколько будущих, которые тем более опасны для властей, чем ближе 2024 год.

У демонстративной и во всех смыслах показательной расправы с командой Навального и попыток уничтожения следов ее деятельности есть и очевидный воспитательный эффект. Все эти действия направлены на запугивание любых других оппозиционных политиков, их команд и независимых медиа.

Вытеснение оппозиции

Из происходящего можно сделать вывод: властями взят курс на полное искоренение любых оппозиционных СМИ и даже шире - оппозиционной повестки в российских медиа. И скорее всего, это связано с приближающимся президентскими выборами в России.

Уже сейчас понятно, что никаких серьезных соперников Путина к ним и близко не подпустят, но, как показывает пример Беларуси, авторитарный лидер может проиграть даже при отсутствии сильных кандидатов - проиграть собственной непопулярности и усталости граждан от себя. Вот поэтому на борьбу с теми, кто критикует Владимира Путина, его окружение и насаждаемые в России порядки, брошены все ресурсы Кремля.

Уже сейчас многие СМИ и журналисты объявлены иноагентами и обязаны каждую свою публикацию снабжать унизительными пояснениями своего статуса. В материалах про оппозиционеров приходится указывать все те ярлыки, которые органы госвласти России на них навесили. Таким образом, затруднено и существование самих неугодных властям медиа-ресурсов, и адекватное восприятие того, что они публикуют.

Еще немного, и читатель, зритель или слушатель должен будет буквально продираться через предупреждения об иноагентстве самого СМИ, его отдельных авторов, экстремизме и нежелательности тех, о ком оно сообщает, а также уведомления о том, что очередной материал удален по требованию Рокомнадзора. Словом, делается все, чтоб про невыгодные властям темы не хотелось ни писать, ни читать. Вот только поможет ли все это Владимиру Путину?

Погоня за ветром

Несмотря на всю драматичность ситуации, нет никаких поводов думать, что история неподцензурных публикаций в России и тем более на русском языке вот-вот закончится, прошлые расследования команды Навального будут забыты, а новые никто не захочет ни читать и ни распространять.

В начале правления Владимира Путина власти предпринимали огромные усилия, чтоб взять под контроль все существовавшие тогда СМИ и таким образом лишить оппозицию доступа к массовой аудитории. Это привело лишь к тому, что несогласные создавали новые СМИ, активно осваивали интернет и первыми учились использовать все его возможности.

Сейчас мы видим, как Кремль пытается заставить жить по своим правилам все соцсети и интернет-медиа, до которых может добраться, продолжая попытки закрыть своим критикам доступ к массовой аудитории. При этом вполне очевидно, что взять под контроль интернет точно также, как телевидение или печатные СМИ, у Кремля не получится по техническим причинам. И уж тем более невозможно сделать так, чтоб какая-то существующая в глобальной сети информация полностью из нее исчезла - особенно если есть сторона, которая продолжает искать способы для ее распространения, и ее усилия поддерживаются и обычными людьми, и зарубежными СМИ.

Пока гражданам России будет доступен интернет, они будут иметь возможность не только ознакомиться с любой находящейся там информацией, но и поделиться ею со всеми, с кем посчитают нужным. Запрещать критические публикации в интернете столь же бесполезно, как гоняться за ветром в поле - но именно этим и пытаются заниматься российские власти.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:44

Навального и его соратников записали в террористы (28.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Мосгорсуд оставил в силе ужесточение приговора соратнице Навального Любови Соболь (19.01.2022)  

Возвращение и арест Навального: что изменилось за год? (17.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

У самого русского дворца Германии сменился владелец (фото)  

Сообщение о бомбе в самолете Ryanair было ложным. Что ждет Беларусь после заявлений ICAО  

Изображения Гитлера можно найти в церквях  