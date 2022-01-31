Комментарий: Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ

1 февраля Роскомнадзор разослал в ряд российских СМИ требования удалить с их сайтов информацию о расследованиях команды Алексея Навального, выходивших в 2017-2021 годах. Руководство большинства редакций подчинились этим требованиям, и осуждать их трудно.

К сожалению, никаких способов сопротивляться цензуре чиновников и силовиков, не рискуя столкнуться с преследованиями, в России давно уже нет. Помимо опасения потерять существенную часть аудиторию, к чему неизбежно ведет блокировка сайтов в России, руководители СМИ должны оценивать и последствия неповиновения властям для себя и своих сотрудников: все они могут остаться не только без работы, но и испытать лично на себе суровость российских законов.

Попытка перевернуть страницу

Смысл очередной атаки властей на оставшиеся в России независимые медиа очевидна. "Давайте перевернем страницу!", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Алексея Навального. Вот чиновники Роскомнадзора и пытаются сделать все, чтоб ни самого оппозиционера, ни следов его деятельности в легальном информационном поле не осталось, а новых не появилось.

Федор Крашенинников

Так как сам оппозиционер и его команда уже объявлены экстремистами, в ближайшем будущем любое упоминание о нем без негативных эпитетов уже может стать поводом для угроз заблокировать сайт, что рано или поздно должно отбить у СМИ желание вообще что-либо писать про Навального - во всяком случае такого эффекта явно попытаются достичь. И уже тем более невозможным должно стать распространение любых антикоррупционных расследований команды Навального в российских СМИ - не столько старых, сколько будущих, которые тем более опасны для властей, чем ближе 2024 год.

У демонстративной и во всех смыслах показательной расправы с командой Навального и попыток уничтожения следов ее деятельности есть и очевидный воспитательный эффект. Все эти действия направлены на запугивание любых других оппозиционных политиков, их команд и независимых медиа.

Вытеснение оппозиции

Из происходящего можно сделать вывод: властями взят курс на полное искоренение любых оппозиционных СМИ и даже шире - оппозиционной повестки в российских медиа. И скорее всего, это связано с приближающимся президентскими выборами в России.

Уже сейчас понятно, что никаких серьезных соперников Путина к ним и близко не подпустят, но, как показывает пример Беларуси, авторитарный лидер может проиграть даже при отсутствии сильных кандидатов - проиграть собственной непопулярности и усталости граждан от себя. Вот поэтому на борьбу с теми, кто критикует Владимира Путина, его окружение и насаждаемые в России порядки, брошены все ресурсы Кремля.

Уже сейчас многие СМИ и журналисты объявлены иноагентами и обязаны каждую свою публикацию снабжать унизительными пояснениями своего статуса. В материалах про оппозиционеров приходится указывать все те ярлыки, которые органы госвласти России на них навесили. Таким образом, затруднено и существование самих неугодных властям медиа-ресурсов, и адекватное восприятие того, что они публикуют.

Еще немного, и читатель, зритель или слушатель должен будет буквально продираться через предупреждения об иноагентстве самого СМИ, его отдельных авторов, экстремизме и нежелательности тех, о ком оно сообщает, а также уведомления о том, что очередной материал удален по требованию Рокомнадзора. Словом, делается все, чтоб про невыгодные властям темы не хотелось ни писать, ни читать. Вот только поможет ли все это Владимиру Путину?

Погоня за ветром

Несмотря на всю драматичность ситуации, нет никаких поводов думать, что история неподцензурных публикаций в России и тем более на русском языке вот-вот закончится, прошлые расследования команды Навального будут забыты, а новые никто не захочет ни читать и ни распространять.

В начале правления Владимира Путина власти предпринимали огромные усилия, чтоб взять под контроль все существовавшие тогда СМИ и таким образом лишить оппозицию доступа к массовой аудитории. Это привело лишь к тому, что несогласные создавали новые СМИ, активно осваивали интернет и первыми учились использовать все его возможности.

Сейчас мы видим, как Кремль пытается заставить жить по своим правилам все соцсети и интернет-медиа, до которых может добраться, продолжая попытки закрыть своим критикам доступ к массовой аудитории. При этом вполне очевидно, что взять под контроль интернет точно также, как телевидение или печатные СМИ, у Кремля не получится по техническим причинам. И уж тем более невозможно сделать так, чтоб какая-то существующая в глобальной сети информация полностью из нее исчезла - особенно если есть сторона, которая продолжает искать способы для ее распространения, и ее усилия поддерживаются и обычными людьми, и зарубежными СМИ.

Пока гражданам России будет доступен интернет, они будут иметь возможность не только ознакомиться с любой находящейся там информацией, но и поделиться ею со всеми, с кем посчитают нужным. Запрещать критические публикации в интернете столь же бесполезно, как гоняться за ветром в поле - но именно этим и пытаются заниматься российские власти.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как в России поддержали Навального "Свободу Навальному!" Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Многотысячная акция солидарности в Москве Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

Как в России поддержали Навального В Москве задержаны 20 человек Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В городах Германии люди вышли в поддержку Навального Акция протеста в Дюссельдорфе

Как в России поддержали Навального Петербургская полиция ждет "послания Навального" Полицейский у Дворцовой площади

Как в России поддержали Навального Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина Марш солидарности во Владивостоке

Как в России поддержали Навального В Хабаровске поддержали Навального и Фургала Митингующие и полийцейские в Хабаровске

Как в России поддержали Навального Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии Автор: Вадим Шаталин

