Комментарий: Кнайсль и Фишер - на службе коррумпированных режимов

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный историям бывшего главы МИД Австрии и депутата немецкого бундестага, используя которых авторитарные режимы пытаются получить влияние в Европе.

"Дела бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и депутата германского бундестага Акселя Фишера (Axel Fischer) очень разные. В отношении немецкого парламентария прокуратура ведет расследование по подозрению во взяточничестве, а австрийка вполне легально может войти в совет директоров крупной нефтяной компании.

Райнхард Фезер

Но у обоих случаев есть общий знаменатель: за их спинами находятся авторитарные режимы, которые пытаются с помощью денег разными способами оказать влияние на европейские демократические государства. И Кнайсль, и Фишер - это далеко не единичные примеры. Немецкий депутат входил, предположительно, в группу западных политиков в Парламентской ассамблее Совета Европы, связанных с Азербайджаном. В течение многих лет они препятствовали тому, чтобы режим в Баку был признан виновным в нарушениях прав человека.

А Кнайсль, выдвинутая распоряжением российского правительства в совет директоров концерна "Роснефть" в качестве независимого директора, лишь следует примеру бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), который сразу после ухода с поста пошел на службу российским энергетическим компаниям, являющимся инструментами агрессивной геополитики Кремля. Люди этого типа ослабляют европейские демократии не только лоббированием проектов вроде газопровода "Северный поток - 2". Но и, главным образом, укрепляя в коррумпированных режимах веру в то, что в конечном итоге Запад якобы готов к мошенническим сделкам в их стиле".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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