 Колумбия выдала США наркобарона Дайро Усугу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2022

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Мир

Колумбия выдала США наркобарона Дайро Усугу

Главаря картеля "Клан дель гольфо" обвиняют в торговле наркотиками, а также в убийствах, вымогательстве, похищениях людей, заговоре и склонении несовершеннолетних к преступной деятельности.

Главарь колумбийского наркокартеля Дайро Антонио Усуга

Главарь колумбийского наркокартеля Дайро Антонио Усуга

Через полгода после задержания в Колумбии в США экстрадирован главарь колумбийского наркокартеля "Клан дель гольфо" ("Клан залива") Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль. Об этом в среду, 4 мая, сообщил в Twitter президент Колумбии Иван Дуке. "Должно быть абсолютно ясно, что наркотеррористов наше правительство ловит, экстрадирует или ликвидирует. И всем структурам "Клана дель гольфо": либо они подчиняются властям, либо их постигнет та же участь, что Отониэля", - заявил президент.

Усуга был задержан в октябре прошлого года в своем укрытии в джунглях региона Ураба на северо-западе Колумбии. С тех пор 50-летний наркобарон находился под арестом в столице страны Боготе. Кроме торговли наркотиками его обвиняют в убийствах, вымогательстве, похищениях людей, заговоре и склонении несовершеннолетних к преступной деятельности.

Усуга считался одним из самых разыскиваемых лиц в США

Обвинение в наркоторговле Усуге предъявлено прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Он был одним из наиболее разыскиваемых лиц в списке ведомства США по борьбе с наркобизнесом. Как завил президент Колумбии, отбыв наказание в США, Усуга вернется на родину и ответит здесь за все совершенные преступления.

"Клан дель гольфо" считается одним из крупнейших наркокартелей Колумбии и занимается поставками кокаина в страны Центральной и Северной Америки. Он рекрутирует своих членов из бывших сторонников правых военизированных формирований. Кроме наркобизнеса, картель занимается нелегальными горными разработками и рэкетом.

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    Автор: Виталий Кропман


 

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