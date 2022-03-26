Коалиция арабских стран начала военную операцию против хуситов

После нападения йеменских повстанцев-хуситов на территорию Саудовской Аравии возглавляемая Эр-Риядом коалиция арабских стран заявила о начале военной операции с целью прекращения атак на ее нефтяные объекты. Об этом в ночь на субботу, 26 марта, сообщило официальное саудовское информагентство Saudi Press Agency.

"Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты", - цитирует агентство заявление коалиции. В нем указывается, что операция направлена на то, чтобы "защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок". Коалиция призвала гражданских лиц не приближаться к нефтяным объектам или объектам в йеменском портовом городе Ходейда на Красном море.

Накануне, 25 марта, хуситы атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии. Нападение на объект саудовской нефтяной компании Aramco в Джидде вызвало сильный пожар рядом с трассой "Формулы-1", где в воскресенье должен состояться Гран-при Саудовской Аравии.

Смотрите также:

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Дрова для людей Лесоруб Али аль-Эмади родом из небольшой деревни в провинции Эль-Махвит - самой плодородной, расположенной на северо-западе Йемена. На этой фотографии он рубит акацию, которую купил у одного землевладельца, на участке которого она росла. Дрова лесоруб продаст торговцам древесиной.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Колоть дрова помогает племянник В регионе ощущается острая нехватка топлива, поэтому спрос на древесину велик. Али аль-Эмади в его работе помогает 12-летний племянник, который тоже колет дрова. Они нужны всем. Даже владельцы пекарен сейчас используют для своих печей дрова, рассказал аль-Эмади: "Раньше печи работали на газе, теперь только на дровах".

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Единственное средство прокормить семью Али аль-Эмади обеспечивает себя и свою семью, продавая дрова. Если их будет достаточно, то мы сможем себя обеспечить. "Правда, осталось всего несколько деревьев, - говорит он. - Если я смогу продать немного дров, то мы хотя бы сможем купить еду".

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Работы больше нет Дочь аль-Эмади готовит еду на очаге. Раньше ее отец ездил по всей стране, работая на стройке или в сельском хозяйстве. Но война привела и без того слабую экономику Йемена к краху. У мужчины практически не было возможности найти работу. Поэтому единственное, что оставалось, - это торговля дровами.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Война и вырубленные леса Шесть лет войны оставили свой след не только в виде вырубленных лесов. В конфликте между официальным правительством Йемена, которое поддерживается коалицией во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которым помогает Иран, погибли десятки тысяч человек. Более 80 процентов жителей зависят от гуманитарной помощи.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Блокада создает дефицит топлива Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, блокирует порт Ходейда. Якобы для предотвращения контрабанды оружия. В результате особенно остро ощущается нехватка топлива в районах, контролируемых повстанцами, таких как Эль-Махвит. Блокада также приводит к проблемам с подачей питьевой воды, поскольку для использования водяных насосов необходимо дизельное топливо.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню На рынке древесины в Сане Только в столице Йемена Сане ежегодно вырубается около 886 000 деревьев, рассказал Абдулла Абуль-Футух, глава расположенного в городе йеменского агентства по охране окружающей среды. Власть в столице контролируется повстанцами-хуситами.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Пять миллионов деревьев за три года За последние три года на севере Йемена было вырублено около пяти миллионов деревьев, говорит глава ведомства Абдуль-Футух. "Это эквивалентно 213 квадратным километрам леса, учитывая, что леса занимали только 3,3 процента от общей площади Йемена", - говорит он. Ранее ведомство никогда не фиксировало столь масштабных вырубок.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Проблема для людей и окружающей среды Исчезновение лесов имеет фатальные последствия для окружающей среды. Однако в Йемене уже давно обеспокоены тем, что повальная вырубка усугубляет гуманитарный кризис. Ведь без достаточного количества древесины отцы семейств, такие как Али аль-Эмади, не могут рассчитывать, что их работа в долгосрочной перспективе будет приносить средства к существованию.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Йемен превращается в пустыню Сулейман Джубран, такой же лесоруб, как и аль-Эмади, беспокоится за будущее своей страны и ее природы. "Мы боимся, что страна превратится в пустыню, это уже происходит, - говорит он. - Деревьев, которые когда-то покрывали горы, больше не видно".

Йемен: Как война превращает страну в пустыню От газа к древесине После того, как в 1980-х годах в регионе Мариб был обнаружен газ, вырубка леса ограничилась более отдаленными районами и рубкой веток. Но война остановила производство энергоносителей. С тех пор спрос мог удовлетворять только импорт. И основным источником стала древесина.

Йемен: Как война превращает страну в пустыню Исчезновение флоры В Йемене мало лесов, но флора здесь относительно разнообразна для пустынного региона Аравийского полуострова. Между тем в регионе Эль-Махвит, который известен густым зеленым пологом, исчезают различные виды акаций, кедров и елей. Потому что люди, нуждающиеся в древесине, не только выпиливают ветви, но и выкорчевывают деревья. Автор: Диана Ходали, Виталий Кропман

