 Коалиция арабских стран начала военную операцию против хуситов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2022

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Мир

Коалиция арабских стран начала военную операцию против хуситов

Возглавляемая Соаудовской Аравией коалиция объявила о проведении военной операции против йеменских хуситов. Операция направлена на "защиту глобальных источников энергии и обеспечение цепочек поставок".

После удара хуситов по нефтяному объекту Aramco в Джидде, 25 марта 2022 г.

После удара хуситов по нефтяному объекту Aramco в Джидде, 25 марта 2022 г.

После нападения йеменских повстанцев-хуситов на территорию Саудовской Аравии возглавляемая Эр-Риядом коалиция арабских стран заявила о начале военной операции с целью прекращения атак на ее нефтяные объекты. Об этом в ночь на субботу, 26 марта, сообщило официальное саудовское информагентство Saudi Press Agency.

"Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты", - цитирует агентство заявление коалиции. В нем указывается, что операция направлена на то, чтобы "защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок". Коалиция призвала гражданских лиц не приближаться к нефтяным объектам или объектам в йеменском портовом городе Ходейда на Красном море.

Накануне, 25 марта, хуситы атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии. Нападение на объект саудовской нефтяной компании Aramco в Джидде вызвало сильный пожар рядом с трассой "Формулы-1", где в воскресенье должен состояться Гран-при Саудовской Аравии.

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    Автор: Диана Ходали, Виталий Кропман


Смотреть видео 26:01

Война в Йемене и упреки в адрес США, саудитов и ОАЭ: кто такие хуситы и что они хотят на самом деле?

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