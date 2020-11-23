"Книга дураков" - первый телефонный справочник Берлина (фото)

Берлин • "Книга дураков" или "Список чудаков" (нем. "Buch der Narren") - примерно так можно перевести народное название, которое традиционно острые на язык жители Берлина дали первому телефонному справочнику города и всей Германии, изданному в немецкой столице в 1881 году. Как видно, техническое новшество далеко не всем казалось чем-то нужным и полезным. Всего - 37 страниц и 185 абонентов. Среди них - торговцы, отели, банки, фирмы, газеты, биржа и так далее.
Телефонные справочники - документы эпохи
Как сообщает информационное агентство dpa, этот справочник и некоторые другие немецкие телефонные книги 1881-1902 годов, всего - около полусотни, были оцифрованы и теперь вложены для всеобщего доступа в интернет берлинским Музеем коммуникации (Museum für Kommunikation Berlin) по адресу www.historische-telefonbuecher.de.
Карл-Маркс-Штадт - так во времена ГДР назывался город Хемниц
Телефонный справочник "Столицы Германской Демократической Республики", 1989 год
"Барышня на проводе"
Чтобы сделать звонок, в те времена нужно было воспользоваться услугами коммутатора. Причем работали берлинские телефонистки далеко не круглосуточно. Совершать звонки первые пользователи городской телефонной сети могли лишь с восьми утра до девяти вечера, летом - на час раньше. Уже в 1885 году в телефонном справочнике Берлина значилось 450 абонентов, в 1889 году - более четырех тысяч.
Любители читать, вернее - изучать старые адресные и телефонные книги могут также воспользоваться еще одним ресурсом. Центральная и земельная библиотека Берлина (Zentral- und Landesbibliothek Berlin) выложила в интернет многочисленные справочники из своих хранилищ - в частности, времен ГДР.
Смотрите также:
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Телефонная будка
Сегодня телефон у всех всегда с собой. А вот были времена, когда надо было еще разыскать на улице телефонную будку. Настенные телефоны без дверей заставляли несколько приглушить голос. Сегодня никого уже не смущает, что частный телефонный разговор невольно слушает вся электричка.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Аудиокассета
Магнитофонная кассета была с 1963 по середину 1990-х популярнейшим способом признания в любви. Процесс создания компиляции требовал, однако, безграничного терпения и хорошей реакции. Подростки часами записывали и переписывали музыку из радиоэфира и с других кассет. Кнопка записи, разумеется, нажималась не вовремя. А распутать магнитную ленту вообще было миссией невыполнимой.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Walkman
Walkman позволил брать с собой музыку и слушать ее, не мешая при этом окружающим. Первый Walkman поступил в продажу в Японии в 1979 году и моментально стал всемирным бестселлером и названием нарицательным. В 2010 году был выпущен последний кассетный портативный аудиоплеер на предприятиях Sony.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Телефон с диском
Вышли из употребления и телефоны с дисковым номеронабирателем, как и сама технология импульсного набора. Сегодня такой телефон можно встретить разве что у коллекционеров винтажной техники.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Прозрачная авоська
Еще Чехов видел их в Ницце, в Германии они были в ходу в послевоенное время, но наибольшей популярностью пользовались сетчатые хозяйственные сумки во времена дефицита в Советском Союзе. Авоську носили с собой на всякий случай - а вдруг удастся что-нибудь купить. Единственный недостаток авоськи - в ней невозможно что-то спрятать от посторонних глаз.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Лампочка накаливания
Более века лампочка накаливания согревала нас своим в буквальном смысле слова теплым светом. Евросоюз, однако, в 2009 году вынес ей смертный приговор. Постепенно горячие экологические грешники изымались с рынка. Причина: всего четыре процента потребляемой энергии лампочка накаливания превращает в свет, остальные нагревают лишь окружающую среду.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Gameboy
В "Покемон", "Тетрис" и "Супер Марио" теперь можно было играть на ходу. Игровое устройство Game Boy было разработано Nintendo и стало первой популярной портативной игровой системой. Первый Game Boy был выпущен еще в 1989 году.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Видеомагнитофон
В эпоху видеомагнитофонов качество изображения оставляло желать лучшего, зато сколько удовольствия доставляло записывать на видеокассеты редкие или запрещенные фильмы. Частные видеотеки по обе стороны "железного занавеса" были предметом гордости их владельцев.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Аналоговая фотография
Но сильнее всего пострадала от цифровой революции фотография. Раньше нужно было купить пленку, вложить ее в фотоаппарат и помнить о том, что на пленке, кстати, далеко не дешевой, не больше 36 кадров! Зато как ценились распечатанные фотографии! Тем более, если они были проявлены в домашней фотолаборатории.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Телеграмма
"Вам телеграмма!" - 200 лет ее появление в доме производило переполох. От нескольких дней до нескольких часов требовалось срочному известию для того, чтобы добраться до адресата. С появлением электронной почты потребность в телеграммах отпала. С 31 декабря 2000 года в Германии почта прекратила оказывать услугу по отправке международных телеграмм.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Пишущая машинка
Пожалуй, самое романтичное изобретение: итальянец Пеллегрино Турри сконструировал печатную машину для своей возлюбленной, слепой графини. Так как они часто были в разлуке, он хотел дать ей возможность чаще писать ему письма. Менее романтичен конец печатных машинок: в 1976 году появился персональный компьютер. Сегодня в Германии продают в 200 раз больше компьютеров, чем печатных машинок.
-
Вещи, исчезнувшие из нашей жизни
Выбивалка для ковров
Предмет, напоминающий по форме теннисную ракетку, использовался для выбивания пыли из ковров, пледов, матрасов, а также непослушных мальчиков. Последние вряд ли будут сожалеть об исчезновении из домашнего обихода этого кумира прошлого...
Автор: Элла Володина