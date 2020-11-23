"Книга дураков" - первый телефонный справочник Берлина (фото)

Берлин • "Книга дураков" или "Список чудаков" (нем. "Buch der Narren") - примерно так можно перевести народное название, которое традиционно острые на язык жители Берлина дали первому телефонному справочнику города и всей Германии, изданному в немецкой столице в 1881 году. Как видно, техническое новшество далеко не всем казалось чем-то нужным и полезным. Всего - 37 страниц и 185 абонентов. Среди них - торговцы, отели, банки, фирмы, газеты, биржа и так далее.

Телефонные справочники - документы эпохи

Как сообщает информационное агентство dpa, этот справочник и некоторые другие немецкие телефонные книги 1881-1902 годов, всего - около полусотни, были оцифрованы и теперь вложены для всеобщего доступа в интернет берлинским Музеем коммуникации (Museum für Kommunikation Berlin) по адресу www.historische-telefonbuecher.de.

Карл-Маркс-Штадт - так во времена ГДР назывался город Хемниц

Телефонный справочник "Столицы Германской Демократической Республики", 1989 год

"Барышня на проводе"

Чтобы сделать звонок, в те времена нужно было воспользоваться услугами коммутатора. Причем работали берлинские телефонистки далеко не круглосуточно. Совершать звонки первые пользователи городской телефонной сети могли лишь с восьми утра до девяти вечера, летом - на час раньше. Уже в 1885 году в телефонном справочнике Берлина значилось 450 абонентов, в 1889 году - более четырех тысяч.

Любители читать, вернее - изучать старые адресные и телефонные книги могут также воспользоваться еще одним ресурсом. Центральная и земельная библиотека Берлина (Zentral- und Landesbibliothek Berlin) выложила в интернет многочисленные справочники из своих хранилищ - в частности, времен ГДР.

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