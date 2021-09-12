КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

КНДР произвела испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности нового типа, сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA в ночь на понедельник, 13 сентября. Оно назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны.
В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели 1500 км, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР, сообщило KCNA.
Ранее, в середине июня, на съезде Трудовой партии КНДР ее глава Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова "и к диалогу, и к конфронтации с США".
Незадолго до этого Соединенные Штаты и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров. В 2018-2019 годах Ким Чен Ын провел ряд встреч с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом, - во время которых обсуждалось будущее ядерного арсенала КНДР. Однако эти переговоры зашли в тупик после того, как северокорейский лидер потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.
Возможный запуск экспериментального ядерного реактора в КНДР
В конце августа 2021 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).
"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора", - отмечается в докладе МАГАТЭ.
В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году - в соответствии с соглашениями представителей "шестерки" (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономической помощи в обмен на сворачивание ее ядерных программ.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Ракеты и бомбы Северной Кореи
Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Начало - во времена позднего Ким Ир Сена
Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний
Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Ким Чен Ын: небывалая активность
При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
В сторону Гуама
В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Над территорией Японии
29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Шестой ядерный
Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Заседания и осуждающие заявления
Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.
Автор: Григорий Аросев