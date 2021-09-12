 КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2021

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Мир

КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

Об успешном испытательном запуске Пхеньяном новой крылатой ракеты большой дальности заявило северокорейское государственное информагентство KCNA.

Фото, распространенное государственным информагентством КНДР

Фото, распространенное государственным информагентством КНДР

КНДР произвела испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности нового типа, сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA в ночь на понедельник, 13 сентября. Оно назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны.

В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели 1500 км, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР, сообщило KCNA.

Ранее, в середине июня, на съезде Трудовой партии КНДР ее глава Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова "и к диалогу, и к конфронтации с США".

Незадолго до этого Соединенные Штаты и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров. В 2018-2019 годах Ким Чен Ын провел ряд встреч с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом, - во время которых обсуждалось будущее ядерного арсенала КНДР. Однако эти переговоры зашли в тупик после того, как северокорейский лидер потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.

Возможный запуск экспериментального ядерного реактора в КНДР

В конце августа 2021 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).

"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора", - отмечается в докладе МАГАТЭ.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году - в соответствии с соглашениями представителей "шестерки" (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономической помощи в обмен на сворачивание ее ядерных программ.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Термоядерная угроза из Северной Кореи: чем отличается водородная бомба от атомной - DW Новости (04.09.2017)

Контекст

Северная Корея обвинила Байдена во "враждебной политике"

Джо Байден в речи перед Конгрессом заявил, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности США и всего мира. В ответ Пхеньян обвинил США во враждебной политике и "постоянном ядерном шантаже".  

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