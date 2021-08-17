Клуб из Молдовы впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов

Молдавский футбольный клуб "Шериф" в среду, 25 августа, сыграл вничью с "Динамо" из Загреба со счетом 0:0 и сенсационно, впервые в истории страны, вышел в групповой этап турнира Лиги чемпионов. Первый матч "Шерифа" и "Динамо" завершился победой молдаван 3:0.

Таким образом, клуб из Тирасполя прошел четыре раунда квалификации, выбив албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле.

В среду же украинский "Шахтер", благодаря ничьей с "Монако", присоединился к киевскому "Динамо" в групповом этапе. В Лиге чемпионов осталось два украинских и один российский клуб - "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Из немецких команд в групповом этапе сыграют сразу четыре клуба: "Бавария", "РБ Лейпциг", дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург". Еще по четыре команды у Англии и Италии, а Испанию представляют сразу пять команд.

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