 Матч Лиги чемпионов УЕФА прерван из-за расистского скандала | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 08.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Футбол

Матч Лиги чемпионов УЕФА прерван из-за расистского скандала

Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" был прерван после расистских высказываний судьи в адрес чернокожего помощника тренера. Игра в Париже возобновится 9 декабря с новым составом судей.

Диалог судей и представителей Истанбула на парижском стадионе Парк де Пренс

Диалог судей и представителей "Истанбула"

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник, 8 декабря, ознаменовался расистским скандалом. На 15-й минуте игры на парижском стадионе "Парк де Пренс" судьи показали красную карточку помощнику тренера, бывшему участнику сборной Камеруна Пьеру Вебо.

При этом резервный арбитр якобы оскорбительно отозвался о цвете кожи камерунца. Судейская бригада из Румынии в свое оправдание заявила, что арбитр произнес слово "Negru", которое в румынском языке означает черный цвет, а Вебо принял его за близкое по звучанию расистское описание чернокожих людей.

Игроки турецкого клуба покинули поле вскоре после словесной перепалки судей и представителей "Истанбула". Позднее они решили не возвращаться на поле в этот вечер. Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что оставшиеся 75 минут матча будут сыграны 9 декабря. Судейскую бригаду полностью обновят, заверили в УЕФА, пообещав немедленно приступить к тщательному расследованию инцидента.

Смотрите также:

  • На этом кадре из документального фильма Германия. Летняя сказка режиссера Зёнке Вортмана запечатлены два футболиста – Лукас Подольский и Бастиан Швайнштайгер.

    10 фильмов о футболе

    Летняя сказка

    На этом кадре из документального фильма "Германия. Летняя сказка" режиссера Зёнке Вортмана запечатлены два футболиста: Лукас Подольский и Бастиан Швайнштайгер - "Польди" и "Швайни", как их шутливо называют в Германии. Они играли в составе сборной Германии на ЧМ-2006 в ФРГ. Режиссер заглянул за кулисы чемпионата и показал тот небывалый энтузиазм, который вызвал этот футбольный праздник в Германии.

  • Матчу, который вошел в историю как Чудо Берна, посвящен фильм режиссера Зёнке Вортмана. На фото - кадр из этого фильма.

    10 фильмов о футболе

    Чудо Берна

    На футбольном поле побеждает, конечно, мастерство. Тем не менее, многое решают воля к победе, удача, фортуна. Казалось бы, ничего не предвещало победу ФРГ в финале чемпионата мира по футболу в 1954 году в Берне, но немцы выиграли у фаворитов - сборной Венгрии. Матчу, который вошел в историю как "Чудо Берна", посвящен еще один - уже художественный - фильм Зёнке Вортмана.

  • Актеры Евгений Пронин (справа) и Данила Козловский сыграли главные роли в фильме Алексея Германа-младшего Гарпастум 2005 года.

    10 фильмов о футболе

    Футбол как драма

    Актеры Евгений Пронин (справа) и Данила Козловский сыграли главные роли в фильме Алексея Германа-младшего "Гарпастум" 2005 года. На этой фотографии они запечатлены на Венецианском фестивале во время пресс-конференции, посвященной этой ленте. Слово "Гарпастум" - латинского происхождения и является названием античной игры в мяч. Действие фильма разворачивается в Петербурге в 1914 году.

  • Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола.

    10 фильмов о футболе

    Портрет звезды

    Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. Ему посвящен документальный фильм "Зидан. Портрет XXI века", снятый режиссерами Дугласом Гордоном и Филиппом Паррено в 2005 году.

  • Фильм Играй как Бекхэм снят в легкой, развлекательной манере и заканчивается хэппи-эндом.

    10 фильмов о футболе

    Кумиры и поклонницы

    Джесс живет в Лондоне, куда ее семья приехала из Индии. Родители девушки прочат ей карьеру юриста, в то время как она мечтает о футболе. Фотографиями кумира Джесс, английского футболиста Дэвида Бекхэма, увешаны стены в ее комнате. Фильм "Играй как Бекхэм" снят в легкой, развлекательной манере и заканчивается хэппи-эндом. Снял его режиссер Гуриндер Чадха в 2002 году.

  • Фильм Великий матч рассказывает о трех героях из разных регионов мира.

    10 фильмов о футболе

    Главная игра

    Фильм "Великий матч" рассказывает о трех героях из разных регионов мира. Они живут за сотни километров от тех мест, где есть электричество и можно посмотреть по телевизору футбол. Но они готовы преодолеть эти расстояния, чтобы увидеть финальный матч ЧМ в Японии 2002 года, в котором сыграли команды Германии и Бразилии. Фильм снял режиссер Херардо Оливарес в 2006 году.

  • Гол! - так называется первый фильм из одноименной трилогии, снятый режиссером Дэнни Кэнноном в 2005 году.

    10 фильмов о футболе

    Заветная мечта

    "Гол!" - так называется первый фильм из одноименной трилогии, снятый режиссером Дэнни Кэнноном в 2005 году. Фильм повествует о молодом футбольном таланте Сантьяго Муньесе, который живет в США и мечтает играть в футбол в Англии.

  • Футбольным судьям посвящен бельгийский документальный фильм Арбитры режиссеров Ива Инана и Эрика Кардота.

    10 фильмов о футболе

    Арбитрам достается

    Футболисты - главные герои футбольных матчей. Но рефери тоже играет здесь не самую последнюю роль. Футбольным судьям посвящен бельгийский документальный фильм "Арбитры" режиссеров Ива Инана и Эрика Кардота. Фильм снимался во время чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии в 2008 году. На этом кадре вратарь турецкой сборной выражает неудовольствие решением судьи.

  • Об истоках и проявлениях футбольного фанатизма рассказывает британско-американский фильм Хулиганы, снятый режиссером Лекси Александром в 2005 году.

    10 фильмов о футболе

    Опасные фанаты

    К сожалению, не обходится в футбольной жизни и без опасных эксцессов, которые провоцируют хулиганы. Их драки превращаются порой в массовые побоища. Об истоках и проявлениях футбольного фанатизма рассказывает британско-американский фильм "Хулиганы", снятый режиссером Лекси Александром в 2005 году.

  • Это кадр из немецкого фильма Дикая банда 2: Сорванцы снова в игре 2005 года, который рассказывает о побеждающей все препоны страсти к футболу, о верной дружбе и первой любви.

    10 фильмов о футболе

    Любовь с детства

    Любовь к футболу сопровождает нас с детства. Это кадр из немецкого фильма "Дикая банда 2: Сорванцы снова в игре" 2005 года, который рассказывает о побеждающей все препоны страсти к футболу, о верной дружбе и первой любви. За фильмом "Дикая банда 1", который вышел в 2003 году, последовало пять сиквелов. Их снял режиссер Йоахим Масаннек. Последний, "Дикая банда 6", был снят в 2016 году.

    Автор: Ольга Солонарь


Смотреть видео 25:53

Протесты против расизма - "Европа в фокусе"

Контекст

Обезболивающие и футбол: можно ли считать ибупрофен допингом

Многие игроки немецкой бундеслиги перед выходом на поле регулярно принимают болеутоляющие препараты. К каким последствиям это может привести и насколько это законно - в материале DW.  

Скандал в ФРГ: футболисты приветствуют военную операцию Турции против курдов

Акцию сборной Турции лайкают и повторяют немецкие спортсмены с турецкими корнями. Жесткую реакцию немцев посол Турции и Месут Озил сравнивают с расизмом.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины  

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди?  