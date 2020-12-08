Матч Лиги чемпионов УЕФА прерван из-за расистского скандала

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник, 8 декабря, ознаменовался расистским скандалом. На 15-й минуте игры на парижском стадионе "Парк де Пренс" судьи показали красную карточку помощнику тренера, бывшему участнику сборной Камеруна Пьеру Вебо.

При этом резервный арбитр якобы оскорбительно отозвался о цвете кожи камерунца. Судейская бригада из Румынии в свое оправдание заявила, что арбитр произнес слово "Negru", которое в румынском языке означает черный цвет, а Вебо принял его за близкое по звучанию расистское описание чернокожих людей.

Игроки турецкого клуба покинули поле вскоре после словесной перепалки судей и представителей "Истанбула". Позднее они решили не возвращаться на поле в этот вечер. Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что оставшиеся 75 минут матча будут сыграны 9 декабря. Судейскую бригаду полностью обновят, заверили в УЕФА, пообещав немедленно приступить к тщательному расследованию инцидента.

Смотрите также:

10 фильмов о футболе Летняя сказка На этом кадре из документального фильма "Германия. Летняя сказка" режиссера Зёнке Вортмана запечатлены два футболиста: Лукас Подольский и Бастиан Швайнштайгер - "Польди" и "Швайни", как их шутливо называют в Германии. Они играли в составе сборной Германии на ЧМ-2006 в ФРГ. Режиссер заглянул за кулисы чемпионата и показал тот небывалый энтузиазм, который вызвал этот футбольный праздник в Германии.

10 фильмов о футболе Чудо Берна На футбольном поле побеждает, конечно, мастерство. Тем не менее, многое решают воля к победе, удача, фортуна. Казалось бы, ничего не предвещало победу ФРГ в финале чемпионата мира по футболу в 1954 году в Берне, но немцы выиграли у фаворитов - сборной Венгрии. Матчу, который вошел в историю как "Чудо Берна", посвящен еще один - уже художественный - фильм Зёнке Вортмана.

10 фильмов о футболе Футбол как драма Актеры Евгений Пронин (справа) и Данила Козловский сыграли главные роли в фильме Алексея Германа-младшего "Гарпастум" 2005 года. На этой фотографии они запечатлены на Венецианском фестивале во время пресс-конференции, посвященной этой ленте. Слово "Гарпастум" - латинского происхождения и является названием античной игры в мяч. Действие фильма разворачивается в Петербурге в 1914 году.

10 фильмов о футболе Портрет звезды Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. Ему посвящен документальный фильм "Зидан. Портрет XXI века", снятый режиссерами Дугласом Гордоном и Филиппом Паррено в 2005 году.

10 фильмов о футболе Кумиры и поклонницы Джесс живет в Лондоне, куда ее семья приехала из Индии. Родители девушки прочат ей карьеру юриста, в то время как она мечтает о футболе. Фотографиями кумира Джесс, английского футболиста Дэвида Бекхэма, увешаны стены в ее комнате. Фильм "Играй как Бекхэм" снят в легкой, развлекательной манере и заканчивается хэппи-эндом. Снял его режиссер Гуриндер Чадха в 2002 году.

10 фильмов о футболе Главная игра Фильм "Великий матч" рассказывает о трех героях из разных регионов мира. Они живут за сотни километров от тех мест, где есть электричество и можно посмотреть по телевизору футбол. Но они готовы преодолеть эти расстояния, чтобы увидеть финальный матч ЧМ в Японии 2002 года, в котором сыграли команды Германии и Бразилии. Фильм снял режиссер Херардо Оливарес в 2006 году.

10 фильмов о футболе Заветная мечта "Гол!" - так называется первый фильм из одноименной трилогии, снятый режиссером Дэнни Кэнноном в 2005 году. Фильм повествует о молодом футбольном таланте Сантьяго Муньесе, который живет в США и мечтает играть в футбол в Англии.

10 фильмов о футболе Арбитрам достается Футболисты - главные герои футбольных матчей. Но рефери тоже играет здесь не самую последнюю роль. Футбольным судьям посвящен бельгийский документальный фильм "Арбитры" режиссеров Ива Инана и Эрика Кардота. Фильм снимался во время чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии в 2008 году. На этом кадре вратарь турецкой сборной выражает неудовольствие решением судьи.

10 фильмов о футболе Опасные фанаты К сожалению, не обходится в футбольной жизни и без опасных эксцессов, которые провоцируют хулиганы. Их драки превращаются порой в массовые побоища. Об истоках и проявлениях футбольного фанатизма рассказывает британско-американский фильм "Хулиганы", снятый режиссером Лекси Александром в 2005 году.

10 фильмов о футболе Любовь с детства Любовь к футболу сопровождает нас с детства. Это кадр из немецкого фильма "Дикая банда 2: Сорванцы снова в игре" 2005 года, который рассказывает о побеждающей все препоны страсти к футболу, о верной дружбе и первой любви. За фильмом "Дикая банда 1", который вышел в 2003 году, последовало пять сиквелов. Их снял режиссер Йоахим Масаннек. Последний, "Дикая банда 6", был снят в 2016 году. Автор: Ольга Солонарь

