  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Клиники Германии бьют тревогу из-за нехватки средств

Сергей Ромашенко
9 сентября 2024 г.

На фоне инфляции последних лет немецкие клиники накопили дефицит на общую сумму 6 млрд евро. В преддверии саммита по вопросам больниц усиливается критика в адрес министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

https://p.dw.com/p/4kQOl
Министра здравоохранения Лаутербаха критикуют за недофинансирование больниц
Министра здравоохранения Лаутербаха критикуют за недофинансирование больницФото: Metodi Popow/IMAGO

В преддверии открывающейся в понедельник, 9 сентября, в Берлине конференции на высшем уровне по проблемам больниц усиливается критика в адрес министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха. "Финансовое положение немецких клиник серьезно, как никогда. Каждая вторая клиника вынуждена ужесточать меры экономии", - заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine глава правления Немецкого общества больниц (DKG) Геральд Гасс (Gerald Gaß).

Он призвал министра Лаутербаха привести выплаты касс медицинского страхования больницам в соответствие с резко выросшей инфляцией. "С 2022 и 2023 годов клиники не справляются с расходами. Без компенсации за эти инфляционные последствия под угрозой существования будет оказываться все больше больниц", - предупредил Гасс.

Многомиллиардный дефицит

По словам Геральда Гасса, в этом году клиники в ФРГ прогнозируют дефицит на уровне 6 млрд евро, со времен резкого скачка инфляции они ежегодно теряют в среднем по три процента. "Создавшаяся ситуация все негативнее влияет и на обслуживание пациентов. Если политики, наконец, не вмешаются, в Германии появится медицина со списком ожидания для пациентов - как в других странах", - констатировал Геральд Гасс.

Глава Фонда защиты пациентов Ойген Брыш (Eugen Brysch) заявил, что министр здравоохранения ФРГ недостаточно финансирует собственные планы реформирования больничной системы в стране. Трансформация 1750 больниц необходима и стоит денег. Но именно их и не хватает", - подчеркнул Брыш.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кто в Германии чаще всех уходит на больничный

Кто в Германии чаще всех уходит на больничный

Немецкие эксперты выяснили, представители каких профессий берут больничный чаще всего.
Здоровье16 мая 2014 г.11 фото
external

Почему в Германии исчезают больницы (04.01.2023)

Почему в Германии исчезают больницы (04.01.2023)

В 2022 году в Германии ежемесячно закрывалось в среднем по одной больнице. У лечебных учреждений не было иного выхода, чем прекратить работу. Местные жители возмущены.
Здоровье4 января 2023 г.02:44 мин.
Заседание суда по опекунским делам

Можно ли в Германии упрятать человека в психушку?

Можно ли в Германии упрятать человека в психушку?

В Германии направить человека на принудительное лечение в психиатрическую больницу можно лишь при одновременном наличии двух условий: если он болен и представляет угрозу для себя или окружающих.
Общество14 августа 2012 г.