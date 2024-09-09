Клиники Германии бьют тревогу из-за нехватки средств

На фоне инфляции последних лет немецкие клиники накопили дефицит на общую сумму 6 млрд евро. В преддверии саммита по вопросам больниц усиливается критика в адрес министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

В преддверии открывающейся в понедельник, 9 сентября, в Берлине конференции на высшем уровне по проблемам больниц усиливается критика в адрес министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха. "Финансовое положение немецких клиник серьезно, как никогда. Каждая вторая клиника вынуждена ужесточать меры экономии", - заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine глава правления Немецкого общества больниц (DKG) Геральд Гасс (Gerald Gaß).

Он призвал министра Лаутербаха привести выплаты касс медицинского страхования больницам в соответствие с резко выросшей инфляцией. "С 2022 и 2023 годов клиники не справляются с расходами. Без компенсации за эти инфляционные последствия под угрозой существования будет оказываться все больше больниц", - предупредил Гасс.

Многомиллиардный дефицит

По словам Геральда Гасса, в этом году клиники в ФРГ прогнозируют дефицит на уровне 6 млрд евро, со времен резкого скачка инфляции они ежегодно теряют в среднем по три процента. "Создавшаяся ситуация все негативнее влияет и на обслуживание пациентов. Если политики, наконец, не вмешаются, в Германии появится медицина со списком ожидания для пациентов - как в других странах", - констатировал Геральд Гасс.

Глава Фонда защиты пациентов Ойген Брыш (Eugen Brysch) заявил, что министр здравоохранения ФРГ недостаточно финансирует собственные планы реформирования больничной системы в стране. Трансформация 1750 больниц необходима и стоит денег. Но именно их и не хватает", - подчеркнул Брыш.