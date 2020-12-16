 Кличко отчитался о работе за год: с чем Киев идет в 2021-й? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.12.2020

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Украина

Кличко отчитался о работе за год: с чем Киев идет в 2021-й?

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался за год работы. Гражданские активисты и политики критикуют столичные власти за целый ряд нерешенных проблем и отсутствие четкой стратегии развития города.

Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко

В четверг, 17 декабря, Виталий Кличко выступил с отчетом о своей деятельности на посту столичного мэра в 2020 года. Он пожаловался на сложные условия работы из-за коронавируса, но разрекламировал достижения своей администрации в борьбе с пандемией и в решении целого ряда других проблем. В то же время политики и общественные активисты встревожены отсутствием стратегии работы киевской мэрии и нерешенностью многих накопившихся проблем.

Час на достижения

Кличко отчитывался в джинсах, без галстука и в спортивном пиджаке, который сразу сбросил на пол. Он говорил более часа, бодро передвигаясь по сцене с петличным радиомикрофоном. Колонный зал Киевской городской государственной администрации был украшен шаржами на самого Кличко и цитатами из его недавно представленной общественности "Самоироничной книги".

Панорама Киева

Киев

Среди своих достижений киевский мэр назвал прозрачный бюджет, цифровизацию городских сервисов, в частности, оплаты проезда в общественном транспорте, увеличение расходов на образование, здравоохранение и социальную защиту. Кличко похвастался и тем, что Киев первым в Украине начал проводить закупки по электронной системой ProZorro, а еще рассказал о выделении 600 миллионов гривен (около 20 миллионов евро) на медучреждения города во время пандемии коронавируса и более миллиарда гривен (более 30 миллионов евро) на доплаты врачам.

Самый грязный воздух в мире

Почти ежедневно ленты столичных новостей начинаются с фразы "пробки парализовали центр Киева". Автомобильные выхлопы составляют до 90 процентов загрязнений столичной атмосферы. Мировой рейтинг городов по качеству воздуха (IQAir) показал, что в один из апрельских дней этого года воздух в Киеве был самым грязным в мире.

Кличко на велосипеде

Кличко и велосипеды: история любви?

Отчитываясь за 2020 год, мэр признал наличие транспортной проблемы, но значительно подробнее говорил о строительстве велодорожек и станций велопроката, обещал, что "современный электротранспорт вытеснит отзвук прошлого - маршрутки" и анонсировал открытие до конца 2021 двух новых станций метро. 

Администратор "Киевского транспортного сообщества" в Facebook Даниил Шевченко в беседе с DW отметил, что качество перевозок в Киеве за год не стало ни лучше, ни хуже. "Возмущает медлительность и высокий уровень коррупции, лоббирования интересов маршруточников", - сказал Шевченко. По его оценке, закупленные столицей 200 новых белорусских автобусов не разгрузили популярные маршруты "из-за лоббирования маршрутных такси в Киевсовете".

Вопреки заверениям Кличко о том, что сооружение Подольско-Воскресенского моста идет днем и ночью, Шевченко считает, что темпы этого строительства существенно снизились к концу года. "Это связывают с тем, что скандальный застройщик Эко-Строй-Трейд задолжал деньги субподрядчикам", - отметил гражданский активист. 

"Уставшие" столбы освещения

Перед отчетом Кличко коммунальные службы Киева не торопились бороться с гололедом, а на только что отремонтированном Шулявском мосту упали на проезжую часть электроопоры. Эти события стали поводом для возмущения киевлян и многочисленных "фотожаб" в социальных сетях. Однако мэр в своем отчете об этом даже не упомянул.

В Киеве после аварии на теплотрассе

В Киеве после аварии на теплотрассе

Один из соперников Кличко на недавних выборах городского головы, экс-министр жилищного и коммунального хозяйства, а ныне депутат парламента от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко считает, что все это "последствия нерешенных проблем управления Киевом". 

Модернизацию парков и скверов Киева экс-боксер назвал одним из ключевых приоритетов администрации. Кличко сообщил о "ремонте 80 парков и скверов, а еще 86 зеленых зон получили статус парков и скверов". А вот Украинская природоохранная группа (UNCG) заявила о сокращении заповедных территорий Киева в проекте нового генплана Киева. Другие активисты не прекращают сообщать об истреблении зеленых зон столицы при строительстве новых жилых кварталов и офисных зданий.

"Застройщики стремятся переделать под себя генплан и гонятся только за квадратными метрами ... Это высотные трущобы, цель которых лишь отбить деньги", - считает вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник.

Экс-депутат Киевсовета Ольга Белецкая в этой связи отметила, что никто из представителей киевских властей никогда не был наказан за нарушение норм градостроительства. "Для большинства строек в центре градостроительные предписания и ограничения выдавал один и тот же человек. Какую ответственность он понес? Никакой", - возмущается Белецкая. 

В то же время положительные изменения в Киеве за год отметили составители рейтинга лучших городов мира "The World's best cities", в котором Киев в нынешнем году занял 87 место, оказавшись между Кувейтом и немецким Ганновером. Украинская столица за год улучшила свои показатели на 52 пункта. В прошлом году Киев находился на 139-м месте.

Зато в рейтинге международной консалтинговой компании Mercer зафиксировано увеличение в Киеве расходов на проживание - 106 место среди самых дорогих городов мира. Столица Украины поднялась за год в этом рейтинге на 44 позиции.

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    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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