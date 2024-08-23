Китай и Беларусь договорились укреплять сотрудничество

В ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск представители КНР и Беларуси достигли договоренности углублять сотрудничество в сфере торговли, безопасности и прочих областях.

Китай и Беларусь решили укреплять сотрудничество торговле, безопасности, энергетике, финансах и других областях. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном в пятницу, 23 августа, по итогам встречи в Минске Ли Цяна и премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Согласно этому документу, Пекин и Минск также намерены углубить сотрудничество в сфере цепочек поставок промышленных товаров и способствовать упрощению процедур торговли с целью снизить затраты для обеих сторон.

В частности, подписано межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций, которое предусматривает создание зоны свободной торговли услугами между двумя странами, транспарентного, либерального и благоприятного режима для привлечения инвестиций.

Кроме того, как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, "дан старт Году сотрудничества Беларуси и КНР в области науки, технологий и инноваций, а также созданию пяти центров, в том числе развития традиционной китайской медицины, сотрудничеству в области геологических наук, трансферта технологий государств - членов ШОС, а также филиала НАН Беларуси в КНР".

Китай - второй по величине торговый партнер Беларуси и крупнейший торговый партнер в Азии. В 2023 году объем двусторонней торговли превысил 8,4 млрд долларов, сообщает газета China Daily.