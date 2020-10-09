Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США, названных им "самым большим врагом" КНДР. О его выступлении на съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК в субботу, 9 января.

По словам Кима, "независимо от того, кто в США находится у власти, истинная природа США и их основополагающая политика в отношении Северной Кореи никогда не меняются". Внешняя политика КНДР должна быть "направлена на то, чтобы подчинить себе США, самого большого нашего врага и главное препятствие на пути к инновационному развитию", заявил Ким Чен Ын.

Как передает южнокорейское новостное агентство Yonhap, в своем выступлении Ким также пообещал продолжить ядерное вооружение Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки. Северокорейский лидер также заявил о том, что КНДР продолжит развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем.

Провал экономического плана КНДР

Ким Чен Ын в мундире маршала

Ранее, 6 января, выступая на открытии съезда Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. Цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе.

Ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

Провал переговоров с Трампом

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. Затем на первой встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Однако вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи. Впоследствии информагентства КНДР и Южной Кореи неоднократно сообщали о запусках ракет на северокорейской территории. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любые испытания баллистических ракет.

Нынешнее выступление Ким Чен Ына состоялось накануне передачи власти от Дональда Трампа избранному президенту США Джо Байдену. Церемония его инаугурации назначена на 20 января.

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